Bank Nifty touchera 36 200 cette semaine, l’indice Smallcap pourrait atteindre un nouveau record ; RIL, Infosys fort dans les charts

L’indice des petites capitalisations pour défier le plus haut historique qui n’est qu’à 2%

Par Dharmesh Shah

Perspectives astucieuses : Les indices boursiers ont prolongé leur frénésie record au cours de la deuxième semaine consécutive, alors que Nifty a atteint de nouveaux sommets de 15733 la semaine précédente. Nifty a réglé la semaine à 15670, en hausse de 1,5%. Le marché au sens large a relativement surperformé, les moyennes et petites capitalisations de Nifty ayant gagné respectivement 3,3% et 2,4%. Sectoriellement, à l’exception de l’informatique, tous les autres indices se sont terminés en vert menés par l’automobile, le métal, le PSE et l’immobilier

Perspectives techniques astucieuses

– Le Nifty a commencé la semaine sur une note ferme et s’est progressivement résolu plus haut vers notre objectif de 15700. L’action hebdomadaire des prix a formé une forte bougie haussière portant un haut-bas plus haut, ce qui signifie une accélération de la dynamique haussière. Le point clé à souligner au cours de la semaine est que l’Inde VIX (qui mesure le sentiment du marché) est tombé à son plus bas niveau en six mois ~ 14, indiquant une anxiété en baisse liée à l’implication de COVID.

– La force de suivi affiche un rythme de retracement plus rapide (baisse des 10 dernières semaines entièrement retracée en seulement cinq semaines) soutenue par l’amélioration de l’étendue du marché signifie une structure de prix robuste qui nous fait croire que Nifty finira par se résoudre au-dessus de la barre des 15700 et prolonger le rallye vers notre objectif révisé de 16100 en juin 2021. Cependant, nous pensons qu’un mouvement vers 16100 serait de nature non linéaire, car une pause temporaire après le rallye de 1 150 points (vu au cours des 3 dernières semaines) ne peut être exclue. Par conséquent, toute baisse à partir de ce moment devrait être capitalisée en tant qu’opportunité d’achat supplémentaire, car nous ne nous attendons pas à ce que l’indice franchisse le fort support des niveaux 15200. Notre objectif étendu de 16100 est basé sur les observations suivantes :

a) Parité des prix du rallye post-budgétaire (13597-15432), projetée à partir du plus bas d’avril de 14151, placé à 16055

B) La cible de cassure de consolidation des deux derniers mois (15140-14150) est placée à 16120

– Sectoriellement, BFSI, Auto, Informatique, Consommation et Infra pour mener le rallye

– Côté actions, nous préférons Infosys, Reliance Industries Ltd, Bajaj Finance, Kotak Mahindra Bank, Adani Ports and Special Economic Zone, Titan Company, GAIL en large capitalisation, tandis que Escorts, Ashok Leyland, Trent, JK Tyres, Voltas, Container Corporation of India (Concor), Hindustan Zinc, Thermax, L&T Infotech, Mahindra Life, Nocil sont les choix préférés des sociétés à moyenne capitalisation

– Les indices de marché plus larges ont relativement surperformé l’indice de référence, les indices Nifty à moyenne et petite capitalisation ayant atteint un nouveau sommet de 52 semaines. La surperformance des indices de marché plus larges a été soutenue par l’amélioration de l’étendue du marché, car actuellement ~ 87% des composants de l’indice se négocient au-dessus de leur EMA de 50 jours par rapport à la lecture d’avril de ~ 60%. Nous nous attendons à ce que l’indice des petites capitalisations défie le plus haut historique qui n’est qu’à 2%

Un mouvement vers 16100 serait de nature non linéaire, car une pause temporaire après le rallye de 1 150 points ne peut être exclue.

– Structurellement, la formation d’un haut-bas plus élevé soutenu par le rajeunissement de l’étendue du marché signifie une force inhérente qui nous rend confiants pour réviser la base de support à 15200 car elle est à la confluence de :

a) Retracement de 61,8% du rallye des trois dernières semaines (14885-15733), à 15209

b) le plus bas des deux dernières semaines est placé à 15145

Perspectives de la Banque Nifty

– L’indice a gagné pour la troisième semaine consécutive alors qu’il s’échangeait dans une fourchette avec un biais positif. L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie de vague haute portant un haut-bas plus élevé, indiquant la poursuite d’un biais positif au milieu d’une action spécifique aux actions

– À l’avenir, nous réitérons notre position positive avec l’objectif de 36 200 dans les semaines à venir car il s’agit de la confluence du retracement à 80 % de l’ensemble de la baisse corrective des trois derniers mois (37708-30405) et de la parité des prix avec le mouvement haussier précédent (30405- 34287) comme prévu à partir du récent creux de 32115 signalant une hausse vers les niveaux de 36200

– L’observation clé est que l’indice a gagné pour la troisième semaine consécutive pour la première fois dans l’ensemble de la baisse corrective des trois derniers mois, soulignant l’amélioration de la structure des prix

L’indice Bank Nifty a connu une forte hausse de plus de 11% en seulement 15 séances, ce qui a conduit à un territoire de surachat faiblement stochastique

– L’indice a connu une forte reprise de plus de 11% en seulement 15 séances, ce qui a conduit à un territoire faiblement stochastique en territoire de surachat avec une lecture de 92. Par conséquent, une pause temporaire à des niveaux plus élevés ne peut être exclue. – Cependant, nous pensons qu’une telle pause ne devrait pas être considérée comme négative, mais plutôt qu’elle devrait être capitalisée pour accumuler des actions bancaires de qualité pour une progression vers 36200 dans les semaines à venir

– La formation d’un haut-bas plus élevé sur le graphique hebdomadaire signifie une demande d’achat élevée qui nous rend confiants pour réviser la base de support plus haut vers les niveaux 34400-34000 car elle est à la confluence de :

une. Le retracement de 38,2% du mouvement haussier actuel (32115-35810) placé à 34400

b. La zone de cassure récente et le plus haut d’avril (34287).

c. L’EMA en hausse de 50 jours s’est placée à 33900 niveaux

(Dharmesh Shah est le responsable technique chez ICICI Direct. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

ICICI Securities Limited est un analyste de recherche enregistré SEBI ayant le numéro d’enregistrement. INH000000990. Il est confirmé que l’analyste de recherche ou ses proches ou I-Sec n’ont pas la propriété effective/bénéficiaire de 1% ou plus des titres de la société concernée, à la fin du 22/04/2021 ou n’ont aucun autre intérêt financier et ne avoir un conflit d’intérêts important. I-Sec ou ses associés pourraient avoir reçu une compensation pour les services de banque d’affaires/courtage des sociétés concernées mentionnées comme clients au cours des 12 mois précédents

