Bank of America affirme qu’il ne coûte que 93 millions de dollars pour déplacer le prix de Bitcoin de 1%

La désormais tristement célèbre note de recherche de la Bank of America critiquant Bitcoin contient également des recherches suggérant qu’il ne faut que 93 millions de dollars d’entrées pour déplacer le prix de Bitcoin d’un pour cent.

« Bitcoin est extrêmement sensible à l’augmentation de la demande en dollars », a déclaré la note rédigée par le stratège de la Bank of America Francisco Blanch, avec des contributions de Philip Middleton et Savita Subramanian.

L’analyse a révélé qu’il faudrait au moins 2 milliards de dollars d’entrées pour déplacer le prix de l’or d’un seul centile, tandis que plus de 2,25 milliards de dollars seraient nécessaires pour exercer le même impact sur les bons du Trésor à plus de 20 ans.

« Nous estimons qu’un afflux net dans Bitcoin de seulement 93 millions de dollars entraînerait une appréciation des prix de 1% », a conclu le rapport, ajoutant:

«Qu’est-ce qui a créé l’énorme pression à la hausse sur les prix du Bitcoin ces dernières années et, en particulier, en 2020? La réponse simple: des entrées de capitaux modestes. »

Avec une capitalisation boursière de près de 1,1 billion de dollars de Bitcoin équivalant à environ 10% de l’or, la recherche suggère que Bitcoin est deux fois plus volatil que l’or par dollar entrant malgré l’actif existant depuis près d’une douzaine d’années.

Les chercheurs de la Bank of America attribuent le faible coût nécessaire pour déplacer le prix du Bitcoin à une forte accumulation de baleines diminuant le nombre de pièces disponibles à l’achat sur les bourses. «En regardant les enregistrements détaillés de la blockchain, nous constatons que les plus grandes adresses ne se vendent pas globalement depuis le début de la pandémie», ont-ils déclaré.

Les affirmations de Bank of America semblent globalement conformes aux conclusions de la société d’analyse cryptographique Glassnode, qui estimait que 78% de l’offre de Bitcoin était illiquide en décembre 2020, ne laissant que 20% de l’offre en circulation disponible pour le commerce sur les bourses.

Avec le nombre de nouvelles entités actives sur le réseau Bitcoin augmentant à sans précédent niveaux, un nombre croissant d’investisseurs sont en concurrence pour un pool de BTC décroissant, ce qui entraîne des pics de demande qui font grimper les prix avec facilité.

Plus tôt ce mois-ci, Glassnode a estimé que 95% des BTC échangés pour la dernière fois ont été transférés sur la chaîne au cours des trois derniers mois, ce qui prouve encore que les baleines cachent leurs pièces à long terme. Les cofondateurs de l’entreprise, «Jan & Yann», ont tweeté:

Malgré la récente volatilité, #Bitcoin l’offre se tarit toujours à des rythmes étonnants pour cette période du cycle. https://t.co/yslda1jUha pic.twitter.com/y1SInrBjEF – Jan et Yann (@Negentropic_) 16 mars 2021

Bien que la découverte de Bank of America semble soutenir le cas de bœuf BTC de Glassnode, le rapport a adopté un ton très négatif concernant Bitcoin dans son ensemble – critiquant l’actif cryptographique pour être volatil, polluant et un moyen de paiement «peu pratique».