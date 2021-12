Bank of America Manager : « Le métaverse est l’endroit où nous allons utiliser les crypto-monnaies comme devises »

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le directeur de la stratégie de Bank of America, Haim Israel, considère le métavers comme une opportunité pour l’industrie de la cryptographie et pense qu’il poussera l’univers de la crypto-monnaie à un autre niveau.

Le stratège de Bank of America, Haim Israel, pense que le métaverse créera d’énormes opportunités pour la technologie Blockchain. Il dit que cela verra également les actifs numériques devenir largement utilisés pour les transactions financières.

Cependant, il ajoute que les jetons privés sont trop volatils et que les pièces stables comme Tether (USDT) et USD Coin (USDC) sont plus susceptibles de prévaloir, a-t-il estimé.

Métavers : opportunité

Dans une interview avec Maker Insider, le directeur général et stratège mondial de Bank of America, Haim Israel, a décrit le métaverse comme l’outil qui propulsera l’industrie de la crypto-monnaie vers une adoption massive si certaines conditions sont remplies :

«Je pense vraiment que c’est une excellente opportunité. Vous avez besoin des bonnes plateformes… ce qui sera certainement une grande opportunité pour tout cet écosystème ».

Israël aussi prédit que le métaverse est l’endroit où « Nous allons commencer à utiliser les crypto-monnaies comme devises ». Cependant, il considère que les actifs numériques existants comme Bitcoin, Ether et les autres sont trop volatils pour remplir ce rôle. En tant que tels, il pense que les pièces stables prévaudront probablement car elles sont indexées sur des monnaies fiduciaires ou des métaux précieux, qui ont tendance à fluctuer beaucoup moins.

De même, Israël pense que si les crypto-monnaies sont largement utilisées dans le métaverse, les grandes entreprises technologiques entreront en scène.

De même, le stratège de la banque prédit que les sociétés de paiement traditionnelles seront beaucoup plus intéressées par les crypto-monnaies, si elles sont largement utilisées dans le métaverse. « Je vois beaucoup de collaboration entre les deux », a-t-il déclaré.

Métavers à la mode

On le sait bien, le mot métaverse n’était connu que dans de petits cercles, mais c’est après l’annonce par Mark Zuckerberg du rebranding de Facebook à Meta, en mettant l’accent sur le métaverse, que tous les médias se sont mis à parler de ce nouvel univers numérique. En termes simples, le métaverse est un monde virtuel où les gens peuvent jouer, socialiser, travailler, construire des choses et même échanger et gagner des actifs cryptographiques, résume Cryptopotato.

Selon un rapport du principal gestionnaire d’actifs numériques Grayscale, l’industrie mondiale du métaverse pourrait bientôt valoir plus de 1 000 milliards de dollars. De plus, il a déclaré que l’opportunité pour l’espace s’étend bien au-delà des jeux et touche des secteurs tels que la publicité, les événements numériques, le commerce social, le matériel et la monétisation des développeurs / créateurs.

