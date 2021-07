Annonces

Bank of America met en place une équipe de recherche dédiée pour étudier la crypto

La deuxième banque américaine, Bank Of America, a mis en place une équipe dédiée à la recherche de crypto-monnaies, rapporte Bloomberg.

Crypto-monnaies : l’un des écosystèmes à la croissance la plus rapide

Dans une note, la banque a souligné l’intérêt croissant pour les crypto-monnaies, les décrivant comme l’un des écosystèmes technologiques émergents à la croissance la plus rapide.

La responsable de la recherche mondiale de Bank of America, Candace Browning, a noté que

« Nous sommes particulièrement bien placés pour fournir un leadership éclairé grâce à notre solide analyse de la recherche dans le secteur, à notre plate-forme de paiement mondiale leader sur le marché et à notre expertise en matière de blockchain. »

Selon la note, Alkesh Shah, l’ancien chef de l’équipe Global Technology Specialist de la banque, dirigera l’équipe de recherche sur les crypto-monnaies.

Shah rendra compte à Michael Maras, qui dirige la recherche sur les titres à revenu fixe, les devises et les matières premières de Bank of America à l’échelle mondiale. Mamta Jain et Andrew Moss rejoindront également l’équipe de recherche sur la cryptographie et rendront compte à Shah.

Shah travaille à Bank of America depuis 2013 et a précédemment travaillé chez Morgan Stanley et Lehman Brothers Holdings Inc.

Bank of America est sur la scène de la blockchain depuis des années. En 2018, la banque détenait le plus grand nombre de brevets blockchain par rapport aux autres banques, et en 2019, elle a déposé 722 demandes de brevet.

La banque basée en Caroline du Nord a également commencé à embaucher pour plusieurs postes de blockchain la même année.

En mai de cette année, la Bank of America a rejoint Paxos Trust. co, un réseau de règlement basé sur la blockchain pour les actions. Grâce à ce partenariat, la banque a commencé à régler les transactions boursières en quelques minutes plutôt qu’en quelques jours à l’aide de la blockchain.

Bank Of America devient la dernière banque de Wall Street à franchir le pas de la crypto

Avec cette création d’une équipe de recherche sur la cryptographie, la Bank of America devient la dernière institution financière américaine à plonger plus profondément dans la cryptographie.

Plusieurs banques de Wall Street ont profité de la frénésie des investisseurs pour les actifs numériques ces derniers temps. Les banques se sont rapidement développées dans le monde des crypto-monnaies, nombre d’entre elles poussant à proposer des produits de gestion de patrimoine ou des services de garde pour la classe d’actifs.

Par exemple, Goldman Sachs Group Inc a relancé son bureau de négociation de crypto-monnaie en mars.

Il a également commencé à offrir aux investisseurs l’accès à des contrats à terme non livrables (NDF), un dérivé lié au prix du bitcoin qui paie en espèces en mai.

La banque envisage également de se développer dans Ether en offrant aux investisseurs des options et des contrats à terme sur l’actif.

JPMorgan Chase & Co. a également commencé à proposer des produits liés à la cryptographie. En mars, la banque a lancé un panier d’exposition Bitcoin, un produit permettant de suivre les actions des sociétés ouvertes avec une exposition Bitcoin.

En plus des offres de crypto, JP Morgan a également lancé le mois dernier des offres d’emploi liées à la crypto, ce qui a suscité des spéculations concernant ses ambitions croissantes en matière de crypto-monnaie.

