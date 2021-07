Bank of America ouvre le trading de contrats à terme Bitcoin à ses clients

Comparer

Bank of America (BofA) a établi le trading à terme de Bitcoin pour certains de ses clients.

Malgré son approche assez conservatrice en réponse aux crypto-monnaies, la deuxième banque des États-Unis a désormais donné à certains de ses clients le feu vert pour accéder à ces actifs numériques en raison du montant de la marge requise pour négocier des contrats à terme.

Alors que certains clients de la banque créent désormais des comptes à terme Bitcoin, qui sont réglés en espèces, un ou deux clients ont peut-être déjà commencé à négocier.

En 2018, BofA empêchait ses clients et ses conseillers financiers de négocier des investissements liés au Bitcoin, mais cette politique a maintenant changé. La banque utilisera les contrats à terme CME, qui a été créé en 2017 et est devenu l’une des plus grandes plateformes de trading de contrats à terme Bitcoin.

La banque se méfie des actifs crypto depuis un certain temps. En mars, l’un des analystes de la banque a déclaré que la crypto-monnaie Bitcoin n’avait pas été convaincante en tant que couverture contre l’inflation.

Cependant, plus tôt ce mois-ci, BofA a formé une nouvelle équipe pour enquêter sur les crypto-monnaies. Selon une note interne datée du 8 juillet, la banque a mis en place une équipe d’enquête sur la cryptographie pour enquêter sur l’intérêt institutionnel pour les jetons cryptographiques.

« Les crypto-monnaies et les actifs numériques constituent l’un des écosystèmes technologiques émergents à la croissance la plus rapide », a déclaré Candace Browning, directrice de BofA Global Research, adressant le mémorandum aux employés et partenaires de la division Merrill Lynch Wealth Management de Bank of America. .

Wall Street adopter le bitcoin

La pression monte sur les banques de Wall Street pour qu’elles acceptent le Bitcoin comme classe d’actifs légitime. Les principales banques aux États-Unis adoptent Bitcoin, qui est un important sceau de légitimité pour la classe d’actifs naissante.

En mars, Goldman Sachs a redémarré son bureau de négociation Bitcoin après une interruption de trois ans et a commencé à proposer des contrats à terme Bitcoin et des contrats à terme non livrables à ses clients. La décision de la banque de relancer son crypto trading desk intervient alors que l’intérêt des institutions pour Bitcoin continue de croître.

En mars, la banque d’investissement Morgan Stanley est devenue la première grande institution financière américaine à permettre aux clients de gestion fortunés d’accéder aux fonds Bitcoin.

JPMorgan Chase a également annoncé en avril qu’il se préparait à permettre à certains de ses clients d’investir dans des fonds crypto gérés activement.

Puis, début mai, la société de garde cryptographique NYDIG s’est associée au géant de la technologie financière Fidelity National Information Services pour permettre aux banques américaines de fournir des services de trading Bitcoin à leurs clients. Des centaines de banques s’inscrivent au programme pour permettre à leurs clients d’acheter, de détenir et de vendre des Bitcoins via leurs comptes existants.

Le 18 mai, Wells Fargo, la quatrième plus grande banque des États-Unis, a annoncé qu’elle introduirait des fonds cryptographiques gérés par des professionnels aux clients les plus riches. La banque a déclaré que les risques associés aux crypto-monnaies signifiaient qu’elle favoriserait les “investisseurs qualifiés”.

Les banques cherchent maintenant à échanger des services Bitcoin car elles voient leurs clients envoyer des dollars à Kraken, Coinbase et à d’autres échanges cryptographiques.

Source de l’image : Shutterstock