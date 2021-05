Bank of America rejoint le réseau de règlement Paxos Blockchain

Bank of America (BofA), la deuxième plus grande banque des États-Unis, a rejoint le Paxos Settlement Service, une plate-forme qui exploite la blockchain pour régler les transactions boursières en quelques minutes. Un rapport a publié cette nouvelle le 17 mai, notant que ce changement aidera la banque à éviter le système de règlement long et obsolète, qui prenait des jours pour terminer une transaction.

BofA aurait uni ses forces telles que la société financière suisse Credit Suisse et Nomura Holdings, une banque japonaise, tirant déjà parti du réseau. Il s’agit du dernier développement montrant l’intérêt croissant de Wall Street et l’adoption de la technologie blockchain. Apparemment, BofA exécute des transactions internes sur le réseau depuis quelques mois. La prochaine étape sera d’offrir le service à vos clients. Cependant, la banque doit devenir une agence de compensation agréée avant de pouvoir offrir ce service à ses clients, selon Kevin McCarthy, directeur du financement et de la compensation chez BofA.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Expliquant pourquoi la banque a décidé de suivre cette voie, McCarthy a déclaré que Paxos offre une polyvalence attrayante et des capacités de réduction des coûts. Faisant référence à un règlement qui se produit au même moment ou au même jour de la transaction, McCarthy a déclaré que rejoindre le service de règlement Paxos aidera la banque à pousser le cycle de règlement à T + 0. Il a ajouté que cela aiderait BofA à libérer les garanties qu’il devrait déposer du jour au lendemain, ce qui se traduirait par des économies massives.

Perturber les systèmes hérités

Le PDG de Paxos, Chad Cascarilla, a déclaré qu’à mesure que de plus en plus d’entreprises passeraient à son système de règlement, Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC) courrait un risque important alors que sa domination de 50 ans sur les marchés boursiers pourrait prendre fin. Pour le moment, DTCC doit enregistrer les transactions réglées le jour même avant 11 h 30. M. En tant que tel, ce système perd près de 75% de toutes les actions négociées un jour donné.

À cette fin, le système de règlement actuel utilise jusqu’à deux jours, ce qui laisse les vendeurs frustrés car l’argent qui leur est versé reste bloqué dans le système jusqu’à ce que cette période expire. Pour résoudre ce problème, Paxos Settlement Service exploite la blockchain Ethereum pour connecter directement les investisseurs. Alors que DTCC s’efforce de minimiser ses délais de règlement et d’offrir des règlements le jour même pour certaines transactions, le système Paxos constitue une menace importante.

Cette nouvelle intervient après que Paxos ait facilité les règlements le jour même pour deux transactions Credit Suisse et Instinet. Les transactions auraient commencé à 11 h 00 HE et à 15 h 00 HE et le service de règlement de Paxos se sont réglées toutes les deux à 16 h 30 HE. Cela montre que le réseau est capable de traiter les règlements le même jour pour des opérations effectuées tout au long de la journée.