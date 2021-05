Paxos (PAX)

Bank of America va accélérer le règlement des transactions boursières à l’aide du réseau Paxos Blockchain

La société de cryptographie Paxos a accueilli Bank Of America dans son réseau basé sur la blockchain pour le règlement des actions américaines.

Selon Bloomberg, Bank of America est devenue la dernière banque américaine à rejoindre le réseau Paxos pour le règlement d’actions blockchain. Le réseau Paxos facilite le règlement rapide des titres.

Le géant bancaire européen Credit Suisse et Instinet de Nomura Holdings Inc. utilisent déjà le réseau Paxos Settlement Service.

Amélioration du retour sur actifs pour BoA

S’exprimant sur le nouveau développement, le responsable du financement et de la compensation de la Bank of America, Kevin McCarthy, a déclaré que rejoindre le réseau Paxos aiderait à améliorer le rendement des actifs de l’entreprise, ce qui, selon lui, a été un défi pour la banque.

Paxos Settlement Service est une plate-forme de règlement alternative à l’infrastructure de marché existante. Il a été lancé en 2020 après avoir reçu une dispense de non-action de la US Securities and Exchange Commission (SEC) en octobre 2019. Paxos a également demandé une licence de compensation auprès de la SEC.

Le PDG de Paxos, Chad Cascarilla, a déclaré que sa plate-forme pourrait menacer le Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC), qui domine actuellement le règlement des actions. Le DTCC propose un processus de règlement «T + 2» via un logiciel hérité. Le règlement DTCC prend jusqu’à deux jours et ne propose que le règlement le jour même pour les transactions enregistrées au plus tard à 11 heures.

Ceci est différent de Paxos qui règle les transactions boursières en quelques minutes en utilisant la blockchain. Paxos exécute une version autorisée de la blockchain Ethereum.

Utilisation de la blockchain sur le marché boursier

Ces derniers temps, les entreprises financières du monde entier ont commencé à explorer comment la blockchain peut aider à remédier aux inefficacités des marchés financiers. Même si la valeur totale des actions négociées dans le monde est estimée à environ 77 500 milliards de dollars, la complexité des transactions liées aux actions persiste. Le marché boursier a encore des problèmes concernant le temps nécessaire à l’approbation des transactions et les coûts de fonctionnement.

Le NASDAQ est une bourse de valeurs qui a été à l’avant-garde en ce qui concerne l’adoption de la blockchain. La bourse utilise déjà la technologie blockchain pour émettre et gérer des titres privés. La plupart des autres échanges explorent toujours des prototypes et étudient les opportunités de la technologie blockchain.

Des banques comme JP Morgan Chase ont également exploité la technologie de la blockchain pour développer des systèmes de paiement spécialisés et proposer des produits bancaires de niche. Depuis l’année dernière, JPMorgan a utilisé la blockchain pour exécuter des accords de rachat intrajournalier totalisant des milliards de dollars.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.