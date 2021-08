Bank of America voit des avantages à adopter Bitcoin comme monnaie légale dans l’EI Salvador

in

Bank of America a publié quelques avantages à tirer de l’adoption du bitcoin comme offre légale au Salvador. Les opportunités comprennent les envois de fonds à bas prix, la conversion monétaire, des sélections supplémentaires et des investissements plus importants de sociétés étrangères.

Bank of America (BOA) a publié certains avantages potentiels au Salvador en adoptant le système juridique du bitcoin dans un rapport extrêmement révélé la semaine dernière.

Les analystes, ainsi que le stratège occupant Claudio Irigoyen, ont expliqué que “le marché a été trop démoralisé à ce sujet et est fortement argumenté en sa faveur, bien que ces avantages soient encore plus incertains”.

Tout d’abord, le rapport détaille :

“Bitcoin peut être utilisé comme intermédiaire pour les transferts transfrontaliers… l’utilisation de Bitcoin pour les envois de fonds pourrait probablement réduire les coûts de transaction par rapport aux canaux de transfert traditionnels.”

Les analystes de Bank of America ont davantage noté que la volatilité du bitcoin peut être réduite si les conversions entre BTC et dollars « se produisent automatiquement ».

Les intermédiaires financiers percevraient moins de frais de transfert, ce qui permettrait aux bénéficiaires de disposer de revenus supplémentaires. Cependant, Bank of America a mis en garde: “Il n’est pas clair, mais les frais de transaction en bitcoins se compareraient aux anciens canaux de transfert de fonds”.

Deuxièmement, le rapport de la Bank of America décrit que la « numérisation financière » peut être un autre avantage puisque « plus de 70 % de la population adulte au Salvador n’a pas de compte bancaire ». Les analystes ont souligné que “la démocratisation de l’accès aux paiements électroniques via le bitcoin intègre une touche progressive”.

De plus, l’adoption du bitcoin comme monnaie légale « donne une option supplémentaire aux clients », ont noté les analystes de Bank of America, précisant :

“Nous ne sommes pas d’accord avec l’idée qu’il est coercitif que les entreprises soient légalement tenues de se contenter du bitcoin comme forme de paiement tant qu’elles ont besoin de la bonne infrastructure technologique.”

Ils ont en outre expliqué que les paiements seront automatiquement nés à nouveau pour l’exploitation du portefeuille électronique du gouvernement, Chivo.

Enfin, le rapport indique que l’adoption du bitcoin pourrait amener des flux d’investissements directs étrangers (IDE) dans l’EI Salvador, comme ceux de Strike, des mineurs de bitcoins et des fabricants de guichets automatiques. Au moins 2 sociétés de crypto ATM ont déjà annoncé leur intention d’installer des guichets automatiques de crypto-monnaie au Salvador : Chainbytes et Athena Bitcoin.

Malgré certains avantages, Bank of America estime que l’adoption du bitcoin en tant que système monétaire au Salvador est globalement négative, principalement en raison de la forte volatilité de la crypto-monnaie. Les analystes ont expliqué que les locataires qui paient des impôts avec un actif extrêmement volatil sont particulièrement inquiétants, avertissant que cela pourrait entraîner une forte baisse des revenus si la valeur chute.

