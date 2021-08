Bank of America voit un long chemin à parcourir pour que Coinbase devienne «l’Amazon des actifs cryptographiques»

in

Bank of America a lancé la couverture de Coinbase international. La banque a connu de nombreux facteurs qui augmenteraient les revenus de Coinbase. concernant l’arrangement de l’échange cryptographique pour devenir «l’Amazon des actifs cryptographiques», Bank of America dit qu’elle est «encore à un stade de développement très précoce».

Bank of America attend des signes concrets de progrès contre la vision à long terme de Coinbase.

Bank of America (Bofa) a lancé la couverture de l’opposition internationale de Coinbase. (Nasdaq : COIN) Vendredi. Json Kupferberg, analyste principal en analyse d’actions chez Bank of America Merrill Lynch, a lancé Coinbase avec une note «neutre» et un objectif de valeur de 273 $.

Alors que l’analyste considère Coinbase comme le « principal fournisseur d’infrastructures cryptographiques », il a averti que son stock, c’est-à-dire le commercialisme à 18,3 fois les ventes, pourrait avoir restreint le haut de la page à court terme. Il a décrit:

“COIN vise à devenir l’Amazon des actifs cryptographiques, même si, à notre avis, le modèle de COIN en reste à un stade de développement très précoce et que nous nous attendons à de nombreux signes concrets de progrès par rapport à la vision à long terme de COIN.”

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a mentionné la semaine dernière lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre 2021 de la société : « Nous voulons être l’Amazon des actifs, répertorier chaque actif en crypto qui est légal. Il y en a des milliers de nos jours. Il y en a finalement des millipns. Tout cela est souvent en dessous du thème de l’adoption de la décentralisation. »

L’analyste de Bank of America recherche Coinbase pour se diversifier loin des frais de trading crypto, qui représentent actuellement 95% des revenus de l’entreprise. Notant que des services tels que le jalonnement et l’élimination commencent à gagner du terrain pour l’échange, il a découvert que les abonnements et les services représentent d’importantes opportunités de vente croisée qui augmenteraient le revenu moyen par utilisateur de Coinbase.

Plusieurs banques d’investissement couvrent actuellement Coinbase Global. Wedbush Securities a commencé à couvrir Coinbase en puissance avec un objectif de valeur boursière de 275 $. La société a relevé l’objectif de valeur de la bourse de 275 $ à 300 $ la semaine dernière avec une cote de « surperformance » associée pour l’action.

En juillet, Mizuho a réduit l’objectif de valeur pour Coinbase de 225 $ à 210 $ tandis qu’Oppenheimer a augmenté l’objectif de valeur pour COIN de 434 $ à 444 $. Raymond James a commencé à couvrir Coinbase en juin avec une note de « surperformance » associée.

JPMorgan et Goldman Sachs ont lancé la couverture de Coinbase en puissance. Goldman a commencé avec une note « d’achat » et un objectif de valeur de 306 $ pour COIN. JPMorgan a commencé avec une note de « surpondération » associée principalement en raison de la position clé de l’entreprise dans le domaine en pleine croissance des crypto-monnaies. La société a fixé la valeur cible pour Coinbase à 371 $.

