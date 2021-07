Bank of Baroda et U GRO Capital vont décaisser un prêt de 1 000 crores de roupies aux MPME dans le cadre d’un programme de co-prêt

in

Crédit et financement pour les MPME : U GRO Capital, une plate-forme fintech de prêt aux petites entreprises cotée à l’ESB, a annoncé aujourd’hui le partenariat de co-prêt avec Bank of Baroda pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Dans le cadre du programme de co-prêt Pratham, Bank of Baroda et U GRO décaisseront ensemble des prêts d’une valeur de 1 000 crores de roupies aux MPME, a déclaré Shachindra Nath, directeur général d’U GRO Capital à Financial Express Online. L’objectif est de distribuer la totalité du montant d’ici la fin de cet exercice, a-t-il ajouté.

Conformément à la réglementation révisée du co-prêt de la Reserve Bank of India (RBI), 80% du portefeuille de prêts figurera au bilan de la banque et le montant restant sera fourni par le partenaire NBFC. Dans ce cas, U GRO sera responsable de l’approvisionnement, de la garantie et du décaissement du prêt à partir de sa plate-forme, après quoi 80% du prêt sera transféré au bilan de la Bank of Baroda. En novembre de l’année dernière, le régulateur a autorisé les banques et les NBFC à coordonner des prêts pour prêter au secteur prioritaire.

Les MPME qui ont une cote de risque de crédit CIBIL MSME Rank de un à cinq (CMR 1 est la MPME la moins risquée) seront éligibles pour tirer parti de cette facilité.

« Étant donné que ce partenariat nous donne la possibilité de réduire le coût de la responsabilité des clients MPME, les prêts se situent dans la fourchette de prix de 8 à 10 % », a déclaré Nath.

Grâce à ce programme, les MPME peuvent obtenir des crédits de Rs 50 lakh à Rs 2,5 crore avec une durée maximale de 120 mois. Le décaissement du prêt a commencé mardi à l’occasion du 114e jour de la fondation de la Bank of Baroda.

Le programme est accessible aux MPME à travers plus de 200 points de contact de canal d’U GRO dans neuf sites à Delhi, Jaipur, Ahmedabad, Pune, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Hyderabad et Kolkata.

Lors du lancement, Nath a déclaré: «Je crois fermement que l’avenir des NBFC en Inde réside dans les partenariats de co-prêt. Si cette association réussit, elle ouvrira le marché à de nouveaux modèles de co-prêt. Il a expliqué que le co-prêt est un processus de longue haleine car lorsqu’une banque co-prête avec une NBFC, elle doit adopter la politique de crédit de cette dernière, comprendre sa méthodologie de souscription et faire preuve de diligence raisonnable. Aussi, la technologie doit être intégrée car une fois le prêt approuvé, le portefeuille et le remboursement doivent être bifurqués entre les deux prêteurs.

“Nous pensons que forger de tels partenariats est la voie à suivre et les efforts de collaboration tirant parti de l’expertise des entités individuelles sont de la plus haute importance pour faire passer le co-prêt au segment des MPME au niveau supérieur”, a déclaré Vikramaditya Singh Khichi, directeur exécutif, Bank of Baroda dans un déclaration de U GRO.

