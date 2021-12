Bank of Baroda lance des produits portables pour les petits paiements jusqu’à Rs 5 000

La banque publique de Baroda a annoncé lundi le lancement de la gamme de produits portables pour les paiements de petits billets jusqu’à 5 000 roupies via la BoB World Wave en association avec la National Payments Corporation of India (NPCI).

BoB World est le produit bancaire numérique de la banque, et BoB World Wave doit offrir des solutions de paiement portables personnalisées, offrant un moyen rapide et pratique d’effectuer des paiements en déplacement.

Les clients peuvent effectuer des paiements sur le pouce jusqu’à 5 000 Rs sans code PIN lors de leurs achats sur la machine PoS, a déclaré la banque lors de l’annonce ici.

Les appareils portables, à attacher à des gadgets et à des articles tels que des bagues, des montres et d’autres articles similaires, devraient être disponibles à partir du mois prochain pour les clients de la banque et ils peuvent passer une commande pour les mêmes.

La banque s’attend à pouvoir collecter jusqu’à 10 pour cent des transactions de paiement de petits billets sur ces appareils au cours des deux prochaines années.

« Chez Bank of Baroda, nous nous efforçons d’accélérer la technologie numérique et de mettre en œuvre l’innovation pour répondre aux demandes des clients de l’ère moderne en constante évolution. La solution de paiement portable de la banque, bob World Wave, est conçue pour garantir des paiements numériques pratiques et transparents par nos clients.

« Il est prévu que 10 % des petits paiements seront effectués via des appareils portables au cours des deux prochaines années », a déclaré Akhil Handa, directeur du numérique de Bank of Baroda, lors du lancement.

La banque fournira un forfait bien-être gratuit de trois mois ainsi qu’un coach de santé personnel, une téléconsultation médicale et un coaching vidéo interactif.

Ces appareils pourront effectuer des paiements sans contact jusqu’à 5 000 Rs dans tous les appareils PoS compatibles NFC. Cependant, les paiements sans contact supérieurs à 5 000 Rs peuvent être effectués en utilisant un code PIN.

Le prêteur fournira également une fausse carte en plastique (avec le même numéro de carte imprimé que celui de l’appareil portable ainsi que la date d’expiration et le CVV) pour permettre aux clients d’effectuer facilement des transactions de commerce électronique.

Nalin Bansal, responsable des relations avec les entreprises et les technologies financières et des initiatives clés chez NPCI, a déclaré que le portable fonctionnera sur le solide réseau RuPay.

« Cela permettra aux clients d’effectuer leurs transactions quotidiennes de manière sécurisée et transparente. Avec l’augmentation rapide des infrastructures d’acceptation, la demande de mécanismes de paiement sans contact est en augmentation constante », a déclaré Bansal.

Il s’agit d’une solution innovante, destinée à délivrer parfaitement des actions de prévention sanitaire ainsi qu’à faciliter les opérations de paiement. La technologie portable connaît un intérêt et une absorption considérables à l’échelle mondiale, a déclaré le directeur exécutif de Bank of Baroda, Ajay K Khurana.

Parallèlement, la banque a également conclu l’initiative « Green Ride-Ek Pehal Swachh Hawa ki Aur » avec le mannequin et passionné de fitness Milind Soman.

Soman a parcouru le trajet de 1 400 kilomètres de Mumbai à Delhi via le Gujarat, le Rajasthan et l’Haryana à vélo et en voiture électrique écologique et a également rencontré des employés de banque dans quelques villes sur le chemin.

Il a également parlé de l’importance d’un air plus pur et plus sain pour tous les êtres vivants en sensibilisant ses fans à l’importance d’un mode de vie durable et de l’utilisation de transports écoénergétiques.

« Le Green Ride était un effort pour explorer et promouvoir des modes de transport plus sains.

« J’espère avoir pu faire prendre davantage conscience de la façon dont nous polluons l’air que nous respirons et des efforts que nous pouvons tous faire pour réduire cette pollution », a déclaré Soman, après avoir terminé son voyage dans la capitale nationale.

