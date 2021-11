Bank of Baroda va lever jusqu’à Rs 2 000 cr via des obligations AT1 aujourd’hui

La semaine dernière, l’Union Bank of India a levé 2 000 crores de roupies via des obligations AT1 à un coupon de 8,70%, et l’émission a fait l’objet d’une souscription complète. Toutes les obligations AT1 ont été émises sur la base des réglementations modifiées par Sebi plus tôt cette année.

Bank of Baroda, le deuxième prêteur public du pays, prévoit de lever 2 000 crores de roupies grâce à l’émission mercredi d’obligations de niveau I (AT1) conformes à Bâle III.

L’offre comprend une émission de base de Rs 500 crore avec une option de remplacement pour conserver une sursouscription jusqu’à Rs 1 500 crore, selon le mémorandum de placement de la banque.

Les fonds collectés seront utilisés pour des activités commerciales régulières et ne sont pas destinés à financer un projet en particulier. « La banque s’engage à ce que le produit de l’émission ne soit pas utilisé à des fins qui pourraient être contraires aux règlements/directives », a déclaré la banque dans un avis.

Les obligations AT1 sont des types d’instruments de dette perpétuelle que les banques utilisent pour augmenter leur base de fonds propres et, ainsi, se conformer aux normes de Bâle-III. Le coupon des obligations AT1 sera fixé lors de l’enchère de mercredi sur la plateforme d’enchères électronique de la Bourse nationale.

« Nous nous attendons à de meilleurs coupons sur nos obligations AT1 par rapport à d’autres banques qui ont récemment levé des fonds grâce à ces titres », ont déclaré des responsables de la banque.

Les acteurs du marché s’attendent à des taux compris entre 7,95 % et 8,05 % sur les obligations de la Bank of Baroda. La date présumée d’attribution et de paiement des obligations est le 26 novembre, tandis que la taille minimale du lot d’enchères est de Rs 1 crore avec un pas de valeur d’enchère de Rs 1 crore.

Les obligations ont été notées AA+ avec une perspective « stable » par Crisil et Icra les 17 et 12 novembre respectivement. La banque a nommé IDBI Trusteeship Services et KFin Technologies en tant que fiduciaire des obligations et registraire de l’émission, respectivement. Les obligations AT1 ont une option d’achat après cinq ans.

Conformément à la réglementation modifiée, la maturité résiduelle des obligations AT1 est de 10 ans jusqu’au 31 mars 2022 et sera portée à 20 et 30 ans au cours des six mois suivants. A partir d’avril 2023, la maturité de ces obligations passera à 100 ans à compter de la date d’échéance.

