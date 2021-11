Bank of India T2 PAT augmente de 99,9% en raison de la baisse des provisions et de la hausse des autres revenus

Du côté du passif, les dépôts intérieurs de la Bank of India ont augmenté de 2,5% sur un an pour atteindre 5 45 734 crores de roupies.

La Bank of India (BoI) a annoncé mardi une augmentation de près de 100% d’une année sur l’autre de son bénéfice net au cours du trimestre de septembre à 1 051 crore de roupies en raison de provisions plus faibles et d’autres revenus plus élevés.

Les provisions totales du prêteur avant impôts ont chuté de 56,3% en glissement annuel (YoY) à Rs 894 crore au cours de la période juillet-septembre.

La baisse des provisions s’explique par l’amélioration de la qualité des actifs. Au 30 septembre, les actifs non productifs bruts du prêteur s’élevaient à 50 270 crores de Rs, soit moins que 56 232 crores de Rs il y a un an. La banque a vu de nouveaux dérapages de Rs 1 307 crore au cours du trimestre de référence – inférieur à Rs 3 942 crore au trimestre précédent.

Lors d’une conférence post-bénéfice mardi, la direction de la banque a déclaré qu’elle avait créé une provision de 50% pour son exposition directe de 1 024 crores de roupies aux sociétés du groupe SREI, dont les conseils d’administration ont été récemment remplacés par la Reserve Bank of India.

En termes de pourcentage, les ratios bruts et nets de créances douteuses de la BoI se sont améliorés à 12 % et 2,79 %, respectivement, à la fin septembre, contre 13,51 % et 3,35 % au 30 juin, respectivement.

À l’avenir, la banque vise à abaisser le ratio NPA brut en dessous de 10 % et le ratio NPA net d’environ 2 %, a déclaré le directeur général et PDG Atanu Kumar Das.

Le revenu net d’intérêts (NII) de la banque s’est élevé à 3 523 crores de roupies au cours du trimestre considéré, en baisse de 14,3 % sur un an. La marge nette d’intérêt domestique (NIM) en juillet-septembre était de 2,65 %, inférieure à 2,88 % il y a un an. Le ratio d’adéquation des fonds propres (CAR), au 30 septembre, s’élevait à 17,05 %, dont le ratio Tier I à 13,88 % et le ratio Tier II à 3,17 %.

Au 30 septembre, le ratio de couverture des provisions de Bank of India s’élevait à 87,81 %, tandis que le coût du crédit était de 0,26 %. Les autres revenus, qui incluent les frais de tiers, ont augmenté de 37% sur une base annuelle pour atteindre 2136,28 crores de roupies.

Les avances globales du prêteur ont augmenté de 2,7% en glissement annuel pour atteindre 4 18 895 crore de Rs. Parmi ceux-ci, les prêts intérieurs s’élevaient à Rs 368 573 crore, en hausse de 1,6% sur un an. Les prêts aux particuliers, à l’agriculture et aux micro, petites et moyennes entreprises représentaient 54 % du portefeuille de prêts intérieurs du prêteur.

« Il y aura une accélération des progrès à travers une série de campagnes de sensibilisation, que nous avons menées au cours des deux derniers mois et que nous poursuivrons dans les mois à venir. Nous nous attendons à ce que nos progrès globaux augmentent de 6 à 7 % au cours de l’année », a déclaré Das.

Du côté du passif, les dépôts intérieurs de la Bank of India ont augmenté de 2,5% sur un an pour atteindre 5 45 734 crores de roupies.

