Bank of Jamaica Mints Première tranche de CBDC

La Banque de Jamaïque (BOJ) a franchi une nouvelle étape dans sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC) en chassant le premier lot de son dollar jamaïcain numérique.

Le projet, en cours d’élaboration par l’équipe CBDC de la BOJ, est entré dans une phase pilote qui verra un total de 230 millions de J$ en CBDC émis et déposé auprès des institutions de dépôt et des fournisseurs de services de paiement autorisés d’ici décembre 2021.

L’émergence du dollar numérique jamaïcain a été présentée par divers responsables gouvernementaux, dont le ministre des Finances et de la Fonction publique, l’honorable Nigel Clarke, comme cruciale pour le développement de l’économie numérique dans le pays. La CBDC est également chargée d’encourager l’inclusion financière chez tous les citoyens.

« Les avantages attendus de la CBDC pour les citoyens, les entreprises et le gouvernement de la Jamaïque comprennent une plus grande inclusion financière, car elle fournira un autre moyen plus facilement accessible pour des paiements efficaces et sécurisés. Pour les institutions de dépôt et la BOJ elle-même, la CBDC offre une opportunité d’améliorer les processus et les coûts de gestion de trésorerie », a déclaré la Banque de Jamaïque dans son communiqué de presse publié.

Selon le gouverneur de la BOJ, Richard Byles, la prochaine étape du projet CBDC du pays consiste à favoriser une adoption généralisée par les citoyens jamaïcains. Le cadre juridique approprié pour soutenir la hausse du dollar jamaïcain sera mis en œuvre comme promis par le ministre des Finances.

La recherche de CBDC semble faire un grand pas dans les nations insulaires des Caraïbes. La Banque centrale des Bahamas est devenue la première au monde à lancer sa CBDC, le Sand Dollar, en octobre 2020. D’autres pays de régions telles que l’Europe et l’Asie progressent également dans la recherche de ces nouvelles formes de monnaie, avec réglementations et cas d’utilisation uniques qui sont préparés par les autorités monétaires correspondantes dans chaque pays.

Source de l’image : Shutterstock