Bank of Thailand publie un nouveau rapport sur la future CBDC. Crypto nouveaux médias

La Banque de Thaïlande a publié les résultats d’une nouvelle étude sur la gestion des implications de l’émission d’une monnaie numérique de banque centrale de détail (CDBC) pour le secteur financier du pays. Contrairement à une CBDC de gros, dont l’utilisation est limitée aux institutions financières et aux intermédiaires, une CBDC de détail est largement accessible au grand public. Plusieurs banques centrales à travers les pays explorent les CBDC.

La Banque de Thaïlande prévoit de commencer à tester une CBDC l’année prochaine.

La Banque de Thaïlande s’est engagée dans la recherche et le développement de CBDC et prévoit de commencer à tester une CBDC l’année prochaine. Contrairement à la BoT, toutes ces banques centrales à travers le monde ne se sont pas engagées à tester spécifiquement les CBDC de détail. Selon la dernière étude de la banque centrale, la BoT a divulgué trois conclusions clés pour garantir que l’émission de CBDC de détail ne présente pas de risques pour la stabilité financière. La banque centrale pense qu’une CBDC de détail peut avoir un effet négatif sur la transmission de la politique monétaire ou sur les institutions financières existantes.

La demande du public pour une CBDC de détail augmentera avec le temps.

La Banque de Thaïlande prévoit que la demande du public pour une CBDC de détail augmentera au fil du temps et pourrait conduire à ce qu’une telle monnaie devienne une autre forme de paiement à l’avenir, au lieu de l’argent liquide et des formes existantes de monnaie électronique. La banque centrale a en outre divulgué les détails de son projet pilote pour une CBDC de détail dans des situations réelles. Le pilote CBDC sera divisé en deux volets. La partie « Foundation Track » du projet pilote commencera au deuxième trimestre 2022 et impliquera l’utilisation de la devise pour mener des activités de type monétaire à une échelle limitée, par exemple en tant que paiement ou reçu pour des biens et services, ainsi que pour la conversion.