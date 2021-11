Juridique & Réglementaire

Banking Watchdog met en garde contre une approche très prudente de la cryptographie de la part de l’OCC, de la Fed et de la FDIC

AnTy17 novembre 2021

Pendant ce temps, le PDG de Binance, CZ, a déclaré que 97% de ses utilisateurs passent par KYC et que des régions comme Singapour, la France et Dubaï « comprennent l’importance d’attirer les entreprises de cryptographie ».

Le chien de garde bancaire est sur le point d’annoncer une approche toujours plus prudente de la réglementation des jetons selon Michael Hsu, chef par intérim du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC).

Hsu a déclaré cette semaine que les agences fédérales, dont la Réserve fédérale, la Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) et l’OCC étaient sur le point de publier une déclaration conjointe.

Il a décrit les résultats de leur examen, qui a été mené par le gouvernement plus tôt cette année, comme un « sprint cryptographique » et a déclaré que ses conclusions seraient loin d’être favorables à l’industrie.

« Les agences abordent les activités de cryptographie très prudemment avec un degré élevé de prudence », a déclaré Hsu lors d’une conférence sur la technologie financière organisée par la Federal Reserve Bank de Philadelphie.

Hsu a en outre déclaré que les directives émises par l’OCC à la fin de l’administration Trump par Brian Brooks, alors directeur par intérim, ne devraient pas être interprétées comme encourageant les banques à se lancer dans la cryptographie. Le chien de garde est prêt à apporter des éclaircissements à leur sujet, a-t-il ajouté.

Les lettres interprétatives ont été publiées sous l’ancien chef par intérim Brooks, un partisan de la cryptographie qui, avant de rejoindre l’agence, était le directeur juridique de l’échange cryptographique Coinbase.

« Les prochaines versions préciseront que la sécurité et la solidité sont primordiales », a déclaré Hsu. « Nous procéderons avec prudence et prudence et nous tiendrons les banques au même niveau. »

Droits fondamentaux

Au milieu de l’examen réglementaire croissant, le principal échange cryptographique Binance a publié une liste de « droits fondamentaux », arguant que tout le monde devrait avoir accès à des outils financiers comme la cryptographie. Le PDG Changpeng « CZ » Zhao a déclaré à Bloomberg :

«Nous avons déjà partagé cela avec différents régulateurs et nous voulons que les utilisateurs le sachent également. Nous avons un cadre beaucoup plus détaillé que nous partageons directement avec les régulateurs. »

Autant que 97% de ses utilisateurs sont passés par KYC, CZ a également partagé que des régions comme Singapour, la France, Dubaï ou les Emirats Arabes Unis proposent toutes des réglementations cryptographiques très conviviales.

« Ils comprennent tous l’importance d’attirer les entreprises de cryptographie et d’encourager les innovations dans l’espace. »

Comparant la crypto aux premiers jours d’Internet, CZ a déclaré: « Les gens peuvent avoir tendance à considérer la crypto comme un seul actif, ce qui, je pense, est un peu trompeur », car « La crypto est une technologie fondamentale qui peut s’améliorer sur de nombreux les types d’actifs traditionnels.

