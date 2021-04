Bankroll Freddie sort un nouvel album passionnant, «  Big Bank  »

La prochaine jeune superstar de l’Arkansas, Bankroll Freddie, a abandonné son nouveau projet très attendu, Big Bank, via Quality Control / Motown Records.

Après avoir partagé deux premiers singles, «Add It Up» et le remix «Rich Off Grass» mettant en vedette Young Dolph, Freddie livre un album plein de hits anthémiques et de jams prêts pour les clubs. Parallèlement à la fonctionnalité Dolph, Freddie propose une multitude de talents à rejoindre, avec des coupes de Big Bank, y compris des fonctionnalités de EST Gee, Gucci Mane, étalon Megan Thee, 2 Chainz, et plus.

Freddie n’a aucun problème à aller bar-pour-bar avec ces titans du rap, se révélant rapidement être le prochain parmi une riche lignée de MC du Sud.

Le projet est mis en évidence par les premiers singles comme «Add It Up», qui met en valeur le flow polyvalent et l’exubérance joyeuse de Freddie. Son magnétique La personnalité est pleinement exposée tout au long de la bande, que ce soit pour célébrer ses triomphes sur la Megan Thee Stallion avec l’aide de «Pop It,»Ou rappelant les difficultés auxquelles il a dû faire face en grandissant à Helena, dans l’Arkansas, sur des morceaux comme« Last Real Trap Rapper »et« When I Shoot ». lutte inimaginable. Freddie vit la vie sur laquelle il rappe, et son honnêteté rayonne tout au long de la bande.

Grande banque est la suite de Freddie à son premier album de 2020, From Trap to Rap, qui vantait des fonctionnalités de Lil bébé, Jeune dauph, Lil Yachty, Tay Keith, Moneybagg Yo, et plus. L’album était une offre passionnante pour les fans de la dextérité de Freddie au micro et du charisme facile. En mai 2020, il a sorti «Quarantine Flow», une piste de tir rapide qui montrait ses dons lyriques agiles. Big Bank est une autre collection hors concours de l’un des talents les plus prometteurs du contrôle de la qualité et de la Motown.

Bankroll Freddie’s Big Bank est disponible pour diffusion ou achat ici.

Grande banque Liste des pistes:

Remettez les pendules à l’heure

Rappeur du dernier vrai piège

Real Street Nigga feat. EST Gee

Ajoutez-le

Siffler

Coupes de papier

Dope Talk feat. 2 Chainz & Young Scooter

Pop It feat. Megan Thee étalon

Go The Distance feat. PNB Rock

Vérifier

Rich Off Grass feat. Jeune dauph

actif

Quand je tire feat. Grand30

Rinky Dinky feat Gucci Mane