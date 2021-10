Banksy Shredded Painting se vend pour un record de 25 millions de dollars aux enchères

Le célèbre Banksy une peinture qui a été déchiquetée après que quelqu’un l’ait achetée pour 1,4 million de dollars vient d’être à nouveau vendue aux enchères … et elle a établi un prix record pour le mystérieux artiste.

Le marteau est tombé jeudi chez Sotheby’s à Londres et la pièce, intitulée « Love is in the Bid », avait une enchère gagnante de 25,4 millions de dollars. C’est un prix d’enchères record pour un Banksy.

L’art comprend l’image originale peinte à la bombe d’une fille attrapant un ballon en forme de cœur sur toile, qui a été célèbre déchiqueté, suspendu à mi-chemin d’un cadre orné.

Comme nous l’avons signalé … la peinture originale intitulée « Girl With Balloon » est allé pour 1,4 million de dollars lors d’une vente aux enchères de Sotheby’s en 2018, et une fois le marteau tombé, la toile a glissé le long du cadre, qui est devenu une déchiqueteuse, coupant le travail en morceaux.

Le public de la vente aux enchères OG a été stupéfait et, bien que l’acheteur ait été « surpris », il n’a pas reculé.

C’est une bonne chose qu’ils ne l’aient pas fait… parce qu’ils viennent d’obtenir un retour important sur cet investissement. C’est une façon de gagner rapidement 24 millions de dollars !!!

Je dois aimer le monde de l’art… ce n’est pas pour les âmes sensibles.