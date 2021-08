Bannière Baal personnages 4 étoiles et heure de sortie

in

La date de sortie et l’heure de début de la mise à jour 2.1 de Genshin Impact approchent à grands pas et les fans ont une bannière Baal passionnante à anticiper avec des personnages 4 étoiles tels que Kujou Sara.

La mise à jour 2.1 devrait commencer sous peu et elle viendra avec Horizon Zero Dawn’s Aloy pour les fans de PlayStation. Seuls les joueurs de Sony pourront enflammer la fille car la communauté PC et mobile devra attendre la version 2.2 en octobre.

Même si l’attente sera angoissante pour les joueurs non-Sony, la douleur sera adoucie par l’arrivée de trois héroïnes visuellement distinctes.

Teaser de personnage – « Raiden Shogun : Nightmare » | Genshin Impact

BridTV

4516

Teaser de personnage – « Raiden Shogun : Nightmare » | Genshin Impact

https://i.ytimg.com/vi/ydPqFAEgHzs/hqdefault.jpg

851716

851716

centre

13872

A quelle heure sort la bannière Baal dans Genshin Impact ?

La date de sortie et l’heure de début de la mise à jour 2.1 de Genshin Impact et de la bannière Baal sont 04h00 BST le 1er septembre.

La maintenance de la mise à jour 2.1 commencera à 15h00 PT, 18h00 ET et 23h00 BST le 31 août, et elle devrait durer cinq heures, d’où les heures ci-dessus. Comme d’habitude, miHoYo récompense 300 Primogems en compensation du temps d’arrêt.

Les voyageurs auront droit à l’événement The Floating World Under The Moonlight. Cela viendra avec un tas d’occasions individuelles comme Hyakunin Ikki le 2 septembre et Moonlight Merriment le 27.

Consultez la page d’aperçu des événements de miHoYo pour plus d’informations.

Kujou Sara

L’un des personnages 4 étoiles du souhait de l’événement Raiden Shogun est Kujou Sara.

C’est une toute nouvelle héroïne jouable qui ressemble à Rosaria et Sayu car elle n’est pas tout à fait l’attraction principale et l’attraction principale. Cependant, en dépit d’être un B+, elle est toujours une partie importante de l’histoire à venir du jeu.

MiHoYo a présenté en avant-première la Grande Finale d’Inazuma sur le blog PlayStation, et il décrit Sara comme un “général audacieux et décisif de la Commission Tenryou fidèle au Shogun”. Elle est également un porteur d’arc Electro qui peut aider au combat en livrant des attaques à distance et en fournissant des buffs à l’équipe.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Démo de personnage – « Raiden Shogun : Jugement d’Euthymie » | Genshin Impact Les fleurs de cerisier sentimentales d’autrefois ont été tachées de noir. Lorsque le tonnerre se tait, le rêve éphémère d’une bulle illusoire sera brisé.https://t.co/sAOxTlursT#GenshinImpact – Genshin Impact (@GenshinImpact) 31 août 2021

Bannière Baal 4 étoiles prédictions de personnages

Les personnages 4 étoiles de la bannière Baal dans la mise à jour 2.1 de Genshin Impact sont Kujou Sara, Saccharose et Xiangling.

Sara est la compagne la plus excitante car elle est entièrement nouvelle, tandis que Xiangling était attendue par la communauté. Le saccharose est une surprise, mais c’est un combattant Ameno sympathique qui est à Mondstadt depuis les premiers jours.

Parallèlement au souhait de l’événement Raiden Shogun, il y aura également un nouveau projecteur d’armes mettant en vedette Engulfing Lightning (Polearm) et The Unforged (Claymore) en tant qu’articles 5 étoiles.

MIHOYO : Date de sortie et capacités de Kokomi

Dans d’autres nouvelles, Genshin Impact: Baal banner 4 étoiles personnages et heure de sortie