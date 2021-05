Bannières contre Ronaldo Nazario à Valladolid

17/05/2021 à 01:07 CEST

La victoire concédée par Valladolid à Saint-Sébastien, qui quitte le club Blanquivioleta au bord de la relégation, a provoqué la colère de nombreux supporters de l’équipe, qui ont placé des banderoles contre les joueurs et le président de l’entité, Ronaldo Nazario, à l’extérieur du José Stade Zorrilla.

L’entraîneur de Valladolid, Sergio González, n’a mis que la mauvaise image que son équipe a donnée dans la Reale Arena et est allé jusqu’à dire qu’en première mi-temps ils n’étaient pas “au niveau du bouclier”.

“Je veux m’excuser pour le match auquel nous avons joué aujourd’hui en première mi-temps, en raison de l’importance de ce match pour nous, “se plaignit à nouveau González, estimant que toute la stratégie d’avant-match s’était effondrée” avec les buts d’Isak, le premier avec trois défenses devant.

Les chances que son équipe continue en première division sont minces, comme l’a reconnu González, qui a demandé à ses joueurs d’affronter l’Atlético terminons avec la plus grande dignité possible et ne tache pas tout ayant également perdu contre Valence, Villarreal, la Real Sociedad … “.

L’entraîneur de Barcelone a déclaré que pour le dernier jour “nous devons garder ce petit espoir qui reste”, malgré le fait qu’en plus de gagner le leader, ils doivent donner des résultats à des tiers.