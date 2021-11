Bannissez les publicités avec une remise sur l’abonnement Black Friday VG247

Bonjour, lecteur. Ne mâchons pas nos mots ici. Les publicités sur les sites Web ne sont pas idéales. Nous y sommes habitués et ils sont assez essentiels pour que les médias web existent de manière à couvrir les salaires du personnel, mais si nous pouvions nous en débarrasser, nous le ferions. Désolé ad-sales/amis créatifs. Je vous aime tous, mais un monde sans publicité serait presque certainement un monde meilleur.

Dans cet esprit, je vous présente une baguette magique qui supprimera toutes les publicités sur VG247 pendant un an. Habituellement, cette baguette vous coûterait 39,99 £/49,99 $, mais pendant le Black Friday, vous pouvez acheter la baguette qui efface les publicités au prix très bas de 25,99 £/32,49 $. C’est une économie de 35%, ce que je suis probablement obligé de dire que c’est génial, mais c’est vraiment une belle économie. Si vous êtes à la recherche d’une telle baguette.

Le temps des aveux. Il n’y a pas de baguette. Ce que vous obtenez ici est un abonnement d’un an à VG247. Soutenez-nous avec de l’argent en échange d’une expérience de navigation sans publicité. C’est comme agiter une baguette.

Les abonnés payants nous aident à continuer à gérer le site et à y investir afin que nous puissions faire plus de bonnes choses. Si vous aimez ce que nous faisons ici, veuillez considérer ceci. Si vous ne nous aimez pas, je suis désolé que vous lisiez cet article et je suis sûr que vous vous retrouverez assez rapidement dans la section des commentaires pour nous parler des bloqueurs de publicités.

Si vous pensez toujours à ce que serait la vie avec un petit paradis du jeu vidéo sans publicité, voici tous les détails :

Calendrier : du 22 novembre au 30 novembre

Excusez-moi si vous êtes toujours vexé qu’il n’y ait pas de baguette. Cela fait le même travail, même si vous n’aurez pas l’air aussi cool de cliquer sur un bouton que de lancer un sort. Quoi qu’il en soit, si vous recherchez différentes offres Black Friday, vous pouvez vous rendre sur notre page d’ordinateurs portables de jeu Black Friday ou sur notre page Black Friday SSD.