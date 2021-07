Banque centrale consultée publiquement sur l’émission d’une CBDC | Invezz

in

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande envisage d’émettre une monnaie numérique de banque centrale (CBDC). L’autorité a publié cette nouvelle dans un communiqué de presse le 7 juillet, indiquant qu’elle mènera de vastes consultations avec les citoyens pendant le reste de l’année sur cette question. Cette décision ferait partie de l’objectif de la banque centrale de façonner l’avenir de la façon dont les Néo-Zélandais paieront et épargneront.

Selon le communiqué de presse, la banque centrale a l’intention de publier une série de documents liés aux émissions de monnaie et de liquidités d’août à novembre. Grâce à ces documents, l’autorité vise à obtenir des commentaires sur les questions liées à l’argent des citoyens du pays. Selon le gouverneur adjoint de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, Christian Hawkesby, le premier document se concentrera sur les concepts généraux de la gestion de l’argent et de la trésorerie et décrira brièvement les sujets dans les articles suivants.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Après la première publication, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande sollicitera des commentaires sur la possibilité qu’une CBDC opère parallèlement à des espèces en tant qu’argent garanti par le gouvernement. L’autorité recherchera également des informations sur les problèmes émanant des formulaires de monnaie électronique, y compris les actifs cryptographiques et les pièces stables. En outre, la banque centrale publiera un document demandant des suggestions sur la façon dont le système de trésorerie devrait changer pour répondre aux besoins des Néo-Zélandais.

Un mouvement pour stimuler l’inclusion financière

Expliquant l’intérêt d’améliorer le système financier du pays, Hawkesby a déclaré que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande cherchait à affiner ses responsabilités en tant que gestionnaire. Il a ajouté que la banque essaie de comprendre à quoi ressemblerait un système monétaire en espèces solide et stable. En plus de cela, Hawkesby a déclaré que l’entité vise à identifier la meilleure approche pour aborder les innovations numériques dans l’argent et les paiements.

Hawkesby a noté qu’étant donné que le nombre de citoyens utilisant des espèces a chuté, la possibilité d’utiliser des monnaies fiduciaires reste précieuse car elles permettent l’inclusion financière et offrent une autonomie. Cependant, il pense que parier sur l’utilisation d’espèces désavantagera la banque centrale car un avenir dans lequel les paiements ne seront pas basés sur les espèces est inévitable. À cette fin, l’autorité veille à ce que la transition des espèces vers les formes de paiement numériques se fasse sans heurt.

Selon Hawkesby, une CBDC a le potentiel de remédier à certains des inconvénients de la baisse de l’utilisation physique des espèces. Cependant, il croit à une approche prudente, dans laquelle la banque centrale évalue les problèmes et propose des solutions avant de créer la CBDC.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent