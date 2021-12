Banque centrale de l’Inde, U GRO s’associent pour co-prêt ; viser à débourser Rs 1 000 cr aux MPME

La Banque centrale de l’Inde, gérée par l’État, et U GRO Capital ont signé mercredi un accord de co-prêt et prévoient de verser jusqu’à 1 000 crores de roupies aux moyennes, petites et micro-entreprises (MPME) au cours des 12 prochains mois.

Le décaissement sera destiné aux divers segments MPME d’U GRO Capital dans le cadre de ses programmes – Pratham, Sanjeevani, Saathi, GRO MPME et financement de machines, selon un communiqué.

Le directeur exécutif de la Banque centrale de l’Inde, Rajeev Puri, a déclaré : « Nous pensons que cette initiative autonomisera financièrement une grande partie des emprunteurs MPME. Nous pensons que le co-prêt en tant que concept s’accélère et changerait le paysage des prêts de diffusion du crédit pour les MPME en Inde. »

L’accord garantira la disponibilité de crédit aux MPME à un coût abordable, a-t-il déclaré. Le président exécutif et directeur général de U GRO Capital, Shachindra Nath, a déclaré que c’était pour la première fois que la plate-forme de prêt des MPME signait un accord de co-prêt pour tous ses programmes. et prévoit de débourser environ 1 000 crores de roupies grâce à ce lien au cours des 12 prochains mois.

