Banque centrale du Pérou développant une CBDC

La Banque centrale de réserve du Pérou (BCRP) développe une monnaie numérique de banque centrale (CBDC), a déclaré mardi le président de la BCRP, Julio Velarde.

« Nous avons travaillé sur une monnaie numérique », a déclaré Velarde lors d’un forum d’affaires en ligne au Pérou. « Nous sommes impliqués dans de nombreux projets avec plusieurs banques centrales. » L’initiative fait suite à une série d’efforts similaires à travers l’Amérique latine et au-delà. Velarde, qui a déclaré que les banques centrales de l’Inde et de Singapour sont partenaires du projet, était optimiste quant à l’avenir des CBDC. . Mais nous ne voulons pas être laissés pour compte », a déclaré Velarde à propos de l’émission potentielle d’une CBDC. Velarde a déclaré que même si le pays s’aligne sur des pays de taille similaire, le Pérou suit toujours le Brésil, le Mexique et plusieurs pays européens dans le développement d’une CBDC. travaille sur des changements à son système de paiement mais n’a pas divulgué les détails. « Je pense que le système de paiement que nous aurons dans huit ans dans le monde sera complètement différent de celui actuel », a-t-il déclaré. « Même le système financier sera probablement assez différent. »