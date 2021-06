Banque centrale, les actions de l’IOB bondissent de 20% suite au buzz des ventes

in

Des représentants du gouvernement ont déclaré que les travaux battaient leur plein et que les noms des candidats éligibles seraient officiellement déclarés bientôt.

Les actions de la Banque centrale de l’Inde et de l’Indian Overseas Bank (IOB) ont bondi d’environ 20% chacune sur l’ESB lundi, alors que le gouvernement se rapproche de la privatisation de ces deux prêteurs, conformément à la suggestion de Niti Aayog.

L’action de la Banque centrale a bondi de 20% à 24,30 Rs par action, tandis que celle d’IOB a augmenté de 19,8% à 23,6 Rs.

Le gouvernement peut également modifier la loi sur la réglementation bancaire et les lois sur les sociétés bancaires (acquisition et transfert d’entreprises) de 1970 et 1980 (lois de nationalisation) dès la session de mousson du Parlement pour privatiser les banques.

Le plan de vente, annoncé dans le budget en février, fait partie des objectifs de désinvestissement plus larges du gouvernement pour l’exercice 22, et comprend la privatisation de plusieurs autres entités publiques non financières ainsi que l’inscription du géant de l’assurance LIC. Le gouvernement a fixé son objectif de désinvestissement global pour l’exercice 22 à Rs 1,75 crore lakh, soit environ trois fois et demie la réalisation réelle de l’exercice précédent.

L’agence de notation mondiale Fitch a récemment déclaré que le projet de l’Inde de privatiser deux banques du secteur public au cours de l’exercice 22 pourrait être retardé, car la « décision audacieuse » fait face au risque d’opposition politique et de défis structurels, y compris une tension accrue sur les bilans à la suite du Covid-19 épidémie.

Des représentants du gouvernement ont déclaré que les travaux battaient leur plein et que les noms des candidats éligibles seraient officiellement déclarés bientôt.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.