Banque centraméricaine d’intégration économique : si le Salvador s’en sort bien avec Bitcoin, d’autres pays l’adopteront

in

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La Banque centraméricaine d’intégration économique est optimiste quant au pari Bitcoin de Bukele et pense qu’il pourrait être à la base de son application dans d’autres pays.

***

Les pays d’Amérique centrale attendent de voir si l’adoption par le Salvador de Bitcoin comme monnaie légale parallèle réduit le coût des envois de fonds, une source majeure de revenus pour des millions de personnes, a déclaré la Banque centraméricaine d’intégration économique, la banque de développement de la région. . Cela a été rapporté par ..

Le Congrès a adopté à la majorité qualifiée en juin la loi Bitcoin, proposée par le président Nayib Bukele lui-même, qui confère à la crypto-monnaie le statut de monnaie officielle aux côtés du dollar américain. C’est une première mondiale. La mesure entre en vigueur en septembre.

Bukele a vanté l’adoption du BTC comme un moyen de faciliter les envois de fonds des Salvadoriens vivant à l’étranger.

« Tout le monde cherche à savoir si le Salvador se porte bien et si, par exemple, le coût des envois de fonds diminue considérablement… oud’autres pays chercheront probablement cet avantage et l’adopteront », Dante Mossi, président exécutif de la Banque centraméricaine d’intégration économique (CABEI), a déclaré à ..

Hors de ce monde

Mossi a qualifié le plan d'”expérience hors du commun” visant à accroître l’inclusion financière dans une région où de nombreuses personnes n’ont pas accès à des comptes bancaires ou à des cartes de crédit et dépendent de l’argent envoyé par des membres de leur famille vivant aux États-Unis.

CABEI fournit une assistance technique au Salvador pour la mise en œuvre de la crypto-monnaie. Le directeur des investissements de CABEI, Carlos Sánchez, a déclaré que l’assistance technique de la banque visait à aider le Salvador à concevoir un cadre juridique pour l’adoption du Bitcoin et à garantir le respect des protocoles internationaux stricts de blanchiment d’argent.

“L’aide est destinée à aider El Salvador à naviguer dans des eaux qui n’ont pas encore été explorées”, a déclaré Sánchez.

Il est à noter qu’il s’agit d’une importante manifestation de soutien, puisque ni la Banque mondiale. même le Fonds monétaire international n’a pas voulu soutenir la décision d’El Salvador sous différentes excuses, même en faisant de sérieux avertissements. En effet, l’agence de notation Moody’s a dégradé le pays, le considérant comme plus risqué.

D’autres pays qui gagneraient avec l’adoption

Cependant, la banque d’Amérique centrale a une position différente. Mossi a dit que Les pays d’Amérique centrale qui reçoivent le plus d’envois de fonds sont les plus susceptibles de favoriser l’utilisation de Bitcoin et a souligné que le CABEI a une “obligation fiduciaire” de soutenir El Salvador dans sa demande d’assistance.

“Le Guatemala, le Honduras et El Salvador sont les pays qui gagneraient le plus si l’adoption du Bitcoin réduisait le coût des envois de fonds”, a déclaré Mossi.

Le CABEI a participé à une récente réunion du Conseil monétaire d’Amérique centrale, qui fait partie du Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA), où les participants ont posé des questions sur les plans Bitcoin d’El Salvador et ont manifesté leur intérêt, a-t-il ajouté.

La Banque centrale du Honduras a renvoyé . à une déclaration du 11 juin selon laquelle la banque n’interdit, ne supervise ni ne garantit l’utilisation des crypto-monnaies comme méthodes de paiement dans le pays.

Sources : ., Bitcoinist, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash