Banque d’alimentation Syska P2024J : ne laissez jamais votre téléphone à court de jus

La banque d’alimentation comprend un circuit de contrôle intelligent intégré qui peut dériver le flux de courant lorsque la banque d’alimentation se charge automatiquement et délivre de l’énergie en même temps.

Les mois d’été de mai et juin sont exceptionnellement chauds dans la région de la capitale nationale (RCN), les bourrasques et les orages fréquents sont également nombreux. Malheureusement, cela se traduit également par de longues pannes de courant. À une époque où la plupart d’entre nous travaillons à distance ou apprenons depuis chez nous, la banque d’alimentation Syska P2024J peut être une option idéale pour charger nos appareils intelligents et nos smartphones.

Au prix de Rs 2 499, la banque d’alimentation de charge zoom Syska P2024J se compose d’une capacité constante de 20 000 mAh. La banque d’alimentation charge plusieurs appareils intelligents simultanément avec une vitesse de charge rapide uniforme et offre une alimentation en courant sûre grâce à sa protection contre les puces à 12 couches.

La banque d’alimentation comprend un circuit de contrôle intelligent intégré qui peut dériver le flux de courant lorsque la banque d’alimentation se charge automatiquement et délivre de l’énergie en même temps. Syska a construit la banque d’alimentation avec 12 couches de protection intelligente, qui assurent un passage sûr des courants dans les deux sens et protègent l’utilisateur contre tout type de court-circuit et de dysfonctionnement. Syska P2024J est livré avec un bouton d’alimentation, un indicateur LED, une entrée micro USB, une sortie micro USB et un port de type C installés, ce qui facilite l’alimentation des derniers smartphones et autres appareils.

Le P2024J délivre une puissance de 18W. Grâce à trois ports différents, vous pouvez charger trois appareils simultanément, sans aucun problème.

FONCTIONNALITÉS

Capacité : 20000mAh/74Wh

12 couches de protection

Charge rapide bidirectionnelle

Trois ports de sortie

Charge rapide uniforme pour plusieurs appareils

Prix ​​public estimé : Rs 2 499

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.