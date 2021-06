HDFC Securities Ltd (HSL) a bénéficié de l’envolée des volumes de transactions de détail et de sa forte présence. Il étend sa portée et étend sa plate-forme institutionnelle.

Nous avons accueilli M. Sashi Jagdishan (MD&CEO) et M. Srinivasan Vaidyanathan (CFO) au Jefferies’ India Financial Summit. Il était encourageant d’entendre qu’avec moins de cas de Covid et de vaccination avec l’ouverture, les affaires reprennent avec une activité sortante sur les ventes et les récupérations.

Reprise des affaires : M. Jagdishan a souligné que, alors que la banque avait adopté une position prudente au cours des 1 à 1,5 derniers mois à la lumière de Covid et de son impact sur le personnel et les clients, la baisse des taux d’infection et de vaccination soutient l’ouverture. haut de la banque. Le personnel de terrain (à la fois pour les ventes et les collections) est plus à l’aise pour assumer des responsabilités sortantes. Du côté de la clientèle, la banque est largement à l’aise car (1) 85% des clients particuliers travaillent avec des entreprises notées AA et au-dessus où les pertes d’emplois ont été faibles, (2) les PME étaient mieux préparées que par le passé, et (3) des corps plus importants . avoir une meilleure liquidité dans leur bilan.

Maintenir Acheter. Nous constatons un bénéfice de 19 % du TCAC sur l’exercice 21-24 et maintenons notre cote « d’achat » avec un objectif de prix de Rs 1 860 avec la valeur de la banque à 3,7x le PB ajusté Mar-23E. Notre objectif de prix pour l’ADR est de 91 $, sur la base de la conversion en devises de notre objectif de prix local et d’une prime de 22 %.

Les PME seront le segment à la croissance la plus rapide au cours des trois à cinq prochaines années : HDFC Bank prévoit de tirer parti de sa distribution sur les marchés non urbains et de ses atouts numériques pour étendre sa plateforme bancaire aux PME (20 % des prêts) où elle figure déjà parmi les premiers banquiers. Les récents changements dans la structure de gestion visaient à faciliter une approche beaucoup plus ciblée de l’exécution ici et Rahul Shukla stimulera la croissance de l’entreprise. La banque est consciente des risques liés à la qualité des actifs associés à ce segment et continuera donc à resserrer les équipes de souscription et de recouvrement.

Problèmes techniques et partenariats fintech : la direction a souligné qu’elle continuait de travailler avec la RBI pour résoudre le problème tout en créant des plateformes plus robustes. Alors que les pannes technologiques sont un risque commercial normal pour toute banque/société financière, la banque aurait pu construire un système pour assurer une reprise plus rapide ici. Du côté de la fintech, la banque prévoit de nouer des partenariats avec des plateformes qui peuvent aider à combiner échelle (de la banque) et expérience transparente (depuis les plateformes de la fintech).

Filiales : HDB-FS a une position de niche (piste forte de l’ex-Covid) et HSL obtiendra plus de jambes ; ouvert pour une certaine monétisation. HDB-FS s’est concentré sur des segments de clients qui sont quelques crans en dessous de ceux de la banque et qui avaient bien livré jusqu’à ce que Covid frappe. Mgmt estime que l’entreprise n’a pas besoin d’apporter de changements structurels à son modèle commercial.

