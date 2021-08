Banque HDFC, Reliance Naval, Vodafone Idea, Future Retail, Rate Gain Travel, les actions de Meghmani Finechem en bref

Les analystes voient Nifty 50 toucher 16 850 comme prochaine cible à court terme.

Après avoir affiché des sommets de clôture record mardi, BSE Sensex et Nifty 50 étaient susceptibles d’ouvrir à de nouveaux niveaux records le jour de l’expiration hebdomadaire de F&O. Mardi, BSE Sensex a bondi de 210 points ou 0,4% à 55 792,27, tandis que l’indice Nifty 50 a terminé à 16 614, en hausse de 0,31% ou 51,55 points. Les analystes voient Nifty 50 toucher 16 850 comme prochaine cible à court terme. “L’indice a atteint avec succès son objectif de 16600. Si nous pouvons rester au-dessus de cela, le prochain niveau devrait être de 16850”, a déclaré Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaires et analyste technique, Deen Dayal Investments.

Des actions à surveiller

Reliance Naval et Ingénierie : Une société du groupe Naveen Jindal et deux autres acteurs ont probablement soumis des offres finales pour la société de construction navale assiégée Reliance Naval and Engineering, ont déclaré à FE des sources proches du développement. Les deux autres soumissionnaires comprennent APM Terminals basé aux Pays-Bas et un consortium de GMS, Dubaï et BESIKTAS de Turquie.

Nouvelles connexes

Idée Vodafone : Après Bharti Airtel, Vodafone a augmenté les tarifs de ses forfaits prépayés d’entrée de gamme d’environ 61%. Vodafone Idea a fait du plan Rs 79 le pack d’entrée de gamme pour une validité de 28 jours dans la plupart des cercles.

Commerce de détail futur : Exprimant son mécontentement face au non-respect par le Future Group de son ordonnance du 18 mars, la Haute Cour de Delhi lui a demandé mardi soit d’obtenir une suspension de la Cour suprême, soit d’engager une procédure de mise en conformité pour saisir les actifs du président du groupe Kishore Biyani et d’autres réalisateurs.

Meghmani Finechem : Meghmani Finechem Ltd (MFL) a annoncé mardi que la société serait cotée à l’ESB et à la Bourse nationale (NSE) mercredi. “Demain (18 août), 4,15 crore d’actions de capital de Rs 10 de MFL seront cotées en bourse et les échanges commenceront”, a déclaré la société dans un communiqué.

Technologies de voyage RateGain : RateGain Travel Technologies, un fournisseur de services technologiques de voyage et d’accueil, a déposé un projet de prospectus de hareng rouge (DRHP) auprès de l’organisme de réglementation du marché des capitaux SEBI pour lancer une introduction en bourse.

Banque HDFC : La Reserve Bank of India (RBI) a autorisé mardi la HDFC Bank à émettre de nouvelles cartes de crédit après huit mois d’imposition d’une interdiction à titre de sanction en raison de problèmes techniques, selon l’agence de presse ..

