Banque numérique : devinez qui pourrait rire jusqu’à la banque ?

Les banques, dans leur empressement à suivre le rythme, ont veillé à intégrer toutes les facettes de la banque numérique dans leur écosystème.

Par Indranil Basu Roy

À côté de « nouvelle normalité », le terme le plus galvaudé pourrait être la banque numérique. Quel est le point de basculement de la technologie ou de la prestation de services qui rend une banque vraiment numérique ? Net bancaire ? Oui et Non, car son entrée remonte à une époque antérieure. Accès basé sur l’application ? Tu blagues. Paiements sans numéraire… maintenant nous parlons.

Prenons un peu de recul pour comprendre la banque numérique. Au fil du temps, au fur et à mesure que la fintech est passée de l’état de l’art à la pointe de la technologie, les services offerts par les banques ont migré des canaux de distribution conventionnels vers en ligne.

Les banques, dans leur empressement à suivre le rythme, ont veillé à intégrer toutes les facettes de la banque numérique dans leur écosystème. Quelque part sur la ligne, la musique s’est arrêtée. Après tout, les clients ne se plaignaient pas – pas de visite en agence, pas de mise en attente dans la ligne d’assistance, pas de responsable des relations avec qui traiter – les opérations bancaires n’étaient plus une corvée mais un jeu d’enfant.

Non seulement la banque de détail ou la banque personnelle, la transformation avait également englobé la banque d’entreprise et avait simplifié les procédures dans les produits orientés documents tels que le financement du commerce.

Faut-il conclure que tout va bien et féliciter la fraternité ? Pouvons-nous complimenter les CTO et CMD visionnaires sur leur vision de la numérisation ? Pouvons-nous nommer les 10 meilleures banques axées sur le numérique et annoncer d’autres listes qui font briller le jury et les gagnants se sentent bien ?

Si nous le faisons, nous tombons dans le piège dans lequel d’autres sont déjà tombés. Soyons clairs, la banque numérique a atteint des niveaux de perturbations tels que les personnes perturbées ne sont pas conscientes des perturbateurs qui se précipitent.

En tant qu’institution bancaire, comment mesurez-vous ou assurez-vous que vous n’êtes pas laissé pour compte ? Voici trois questions de test (ne cherchez pas de synergie, il s’agit d’un tour aléatoire) :

Dans quelle mesure êtes-vous équipé pour rivaliser avec une banque entièrement numérique qui n’a pas une seule succursale physique ? Pour améliorer votre capacité numérique, votre banque s’est-elle associée ou a-t-elle investi dans des acteurs non financiers, tels qu’une entreprise de technologie financière, société d’analyse, start-up de logiciels hypothécaires ou tout autre perturbateur ? Voici cinq terminologies qui sont les dernières en matière d’applications fintech : si vous devez en rechercher, vous êtes étiqueté « derrière », si vous en avez mis en œuvre une ou plusieurs, vous êtes « en avant.”

C’est parti : Banque sociale, File d’attente numérique, Banque conversationnelle, Systèmes de paiement peer to Peer, Banque par reconnaissance faciale.

En supposant que les banques ne puissent pas investir sans cesse dans la technologie (la technologie n’est pas leur domaine), la réponse est une collaboration intersectorielle avec des acteurs de la fintech qui se concentrent sur des solutions agiles. Si le processus d’engagement est encore retardé, la prochaine vague sera celle des fintech jouant le rôle de banques dans certains domaines de produits (nous avons déjà plusieurs plateformes de prêt en ligne qui ne sont pas soutenues par une banque). Regardez de près, les plateformes de prêt d’aujourd’hui reproduisent les services que les banques ont lancés il y a cinq ans en offrant des prêts instantanés basés sur un examen des antécédents de crédit.

Avec le recul, IBM, l’ancien géant du mainframe, a prouvé que les éléphants pouvaient danser en effectuant un revirement spectaculaire au milieu des années 90. C’est maintenant au tour des banques gigantesques de comprendre que la transformation numérique exige plus que la banque en ligne. Sinon, ils peuvent aussi bien se souvenir de l’histoire d’une humble fourmi qui a troublé le puissant éléphant en entrant dans sa trompe (je ne peux pas penser à une meilleure métaphore perturbatrice-perturbée).

Au-delà du folklore et des histoires d’antan, voici une confrontation avec la réalité reflétée dans un rapport de recherche sur « Digital Banking in Asia », publié par Mckinsey & Company :

« Les perturbations causées par la numérisation peuvent créer ou détruire une valeur significative pour les banques, en fonction de leur position de départ et de leur réponse aux changements de comportement des consommateurs et à d’autres tendances. L’expérience montre que 30 à 50 % du bénéfice net est menacé.

Les constats sont inquiétants. Plutôt que d’apaiser votre anxiété, je termine par un appel à l’action. Commencez par un audit des plateformes et des produits numériques de votre banque, comparez-vous aux meilleurs du secteur, apprenez à savoir où vous figurez et mettez-vous au travail sur une plus grande transformation.

Si la fraternité ne parvient pas à suivre le rythme, des adaptateurs plus rapides, des perturbateurs et d’autres innovateurs prendront les devants. Aucune note pour deviner qui pourrait rire jusqu’à la banque.

(L’auteur est le directeur commercial de Modefin, un fournisseur de solutions fintech. Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.