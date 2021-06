Banques coopératives : la RBI publie des lignes directrices pour gérer les risques liés à l’externalisation

Les principaux risques indicatifs de l’externalisation qui doivent être évalués comprennent les risques stratégiques, de réputation, de conformité et opérationnels, entre autres.

La Reserve Bank of India a publié lundi des directives à l’intention des banques coopératives pour gérer les risques qui pourraient découler de l’externalisation des services financiers. Le régulateur a déclaré que le directeur général et la haute direction des banques coopératives seraient chargés d’évaluer les risques et l’importance relative de toutes les activités d’externalisation existantes et potentielles.

Le régulateur a précisé qu’une banque doit conserver le contrôle ultime des activités externalisées. Les banques coopératives devront désormais procéder à une auto-évaluation de leurs accords d’externalisation existants et les mettre en conformité avec les directives publiées lundi dans un délai de six mois.

« Les principes sous-jacents à ces directives sont que la banque coopérative doit s’assurer que les accords d’externalisation ne diminuent pas sa capacité à remplir ses obligations envers les clients et la RBI, ni n’entravent une supervision efficace par la Reserve Bank of India (RBI) / National Bank for Agriculture et développement (NABARD) », a déclaré lundi la banque centrale. Ces lignes directrices ne sont pas applicables aux problèmes liés à la technologie, a-t-il ajouté.

La RBI a également précisé que les banques coopératives seront responsables des actions de leur prestataire de services, y compris les actions des correspondants commerciaux et de leurs points de vente/sous-agents. Le mécanisme de règlement des griefs des banques coopératives ne devrait pas être compromis en raison de l’externalisation.

Les banques coopératives devront également mettre en place une structure de gestion pour surveiller et contrôler les activités d’externalisation. Les principaux risques indicatifs de l’externalisation qui doivent être évalués comprennent les risques stratégiques, de réputation, de conformité et opérationnels, entre autres.

Une banque coopérative ayant l’intention d’externaliser l’une de ses activités financières devra mettre en place une politique d’externalisation complète approuvée par son conseil d’administration. Si le contrat d’un fournisseur de services est résilié prématurément avant l’achèvement du service, l’Association des banques indiennes (IBA) devra être informée des motifs de la résiliation. L’IBA maintiendrait une liste de mise en garde de ces fournisseurs de services pour l’ensemble du secteur bancaire à partager entre les banques.

