Banques et NBFC offrant les prêts or les moins chers en ce moment – Vérifiez les taux d’intérêt et les IME

Une grande accessibilité des garanties de prêt, des taux d’intérêt généralement inférieurs à ceux des mécanismes de financement garantis tels que les prêts personnels, la possibilité de décaissement rapide et sans tracas des prêts et une moindre dépendance à l’égard de la cote de crédit de l’emprunteur font des prêts or l’un des produits de prêt les plus populaires dans notre pays. Ces prêts, souvent contractés contre des ornements en or des ménages, pourraient non seulement nous aider à atteindre nos objectifs financiers, mais aussi venir à notre secours lors d’urgences financières.

La plupart des banques et des sociétés de financement non bancaires (NBFC) offrent des prêts d’or avec plusieurs options de remboursement. Vous serez donc bien avisé de comparer soigneusement vos options pour trouver le prêteur qui offre les meilleures conditions de remboursement.

Cependant, avant de demander un prêt d’or, assurez-vous que la valeur de votre or promis serait suffisante pour répondre à vos besoins de financement. Notez que la valeur de l’or 24 carats a commencé à glisser peu de temps après avoir culminé à plus de 56 000 Rs en août dernier pour 10 grammes. Les prix de l’or ont commencé à grimper en avril après avoir atteint environ Rs 44 000 (10 grammes d’or 24 carats) en mars. En outre, les prêteurs sanctionnent généralement un montant de prêt ne dépassant pas 75% de la valeur marchande actuelle de l’or promis, selon BankBazaar.

Vous serez bien avisé de prendre en compte tous ces facteurs lors de la détermination du montant de votre prêt et du choix d’un prêteur. Enfin, assurez-vous d’avoir un plan de remboursement complet pour éviter toute pénalité et une éventuelle perte d’un bien précieux.

Pour vous aider à prendre des décisions éclairées, nous avons compilé une liste des taux d’intérêt sur les prêts d’or actuellement offerts par certaines des principales banques et NBFC de notre pays. Nous avons également fourni les IME indicatifs pour les prêts d’or de Rs 5 lakh pris pour une durée de 3 ans par chacun des prêteurs mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Notez que nous n’avons pris en compte que les taux d’intérêt sur les prêts or annoncés les plus bas pour chacun des prêteurs, nous n’avons pas inclus les frais de traitement ou tout autre frais pour le calcul de l’IME, et les taux applicables peuvent être différents en fonction du montant de votre prêt, du ratio LTV. , la durée du prêt ou toute autre condition du prêteur choisi.

Taux d’intérêt et IME indicatifs pour les prêts d’or de Rs 5 lakh avec des tenures de 3 ans

Avertissement: Les taux d’intérêt sur les prêts d’or pour toutes les banques publiques et privées cotées (ESB) et certaines NBFC ont été pris en compte pour la compilation des données. Les banques pour lesquelles les données ne sont pas disponibles sur leur site Web ne sont pas prises en compte. Données collectées sur les sites Web respectifs le 13 avril 2021. Le taux le plus bas proposé par les banques / NBFC a été pris en compte dans le tableau. L’IME est calculé sur la base du taux d’intérêt mentionné dans le tableau des prêts de Rs 5 lakh d’une durée de 3 ans (les frais de traitement et autres frais sont supposés être nuls pour le calcul de l’IME). * TRI pour le trimestre de janvier à mars 2021. Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

