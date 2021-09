Banxa révèle de nouvelles caractéristiques de produit, pièces de monnaie et méthodes de paiement | CryptoGazette

in

L’adoption massive des cryptos a probablement été l’objectif le plus important de l’espace crypto et plusieurs mesures ont été prises pour atteindre cet objectif. Un nouveau vient d’apparaître et nous l’abordons ci-dessous.

Banxa Holdings est le fournisseur de services publics à la croissance la plus rapide pour le secteur des actifs numériques.

Le géant a récemment révélé qu’il existe un tas de nouvelles mises à niveau de produits qui peuvent aider les clients et les partenaires à accéder aux actifs numériques d’une manière plus efficace et plus simple.

La mission de l’entreprise comprend la construction du pont qui permet aux gens de toutes les régions du monde d’accéder à un système financier plus juste et plus équitable.

Derniers coups de Banxa

La société a ajouté 17 nouvelles pièces au cours du mois d’août, notamment AAVE, Dogecoin, Enjin Coin, CELO, Avalanche, Compound et MATIC/Polygon.

Il est également important de noter que toutes les pièces récemment lancées ont été évaluées par les équipes juridiques et de conformité de Banxa.

Ces cryptos permettent aux utilisateurs finaux des partenaires de Banxa d’accéder à de nouveaux services numériques, y compris DeFi.

De nouvelles améliorations de produits sont lancées

Il est également important de noter que la société inclut quelques boosters de produits qui sont maintenant en ligne et qui améliorent constamment l’UX.

Par exemple, il y a le nouvel écran de gestion des commandes qui aidera les clients en simplifiant grandement le processus de commande.

Cet écran permet aux utilisateurs finaux de comprendre les prochaines étapes telles que la réalisation de la transaction et l’amélioration de la conversion.

Banxa a également veillé à étendre la couverture américaine avec des virements électroniques pour les clients nord-américains et une couverture européenne avec « SEPA Instant Credit Transfer » (SCT Inst) pour les clients éligibles.

Holger Arians, PDG de Banxa, a déclaré ce qui suit :

« La mission de Banxa est d’offrir un accès juste et égal aux actifs numériques à tous, quelle que soit la géographie. Pour ce faire, nous travaillons dur pour ajouter plus de méthodes de paiement locales tout en améliorant l’expérience d’achat de nos clients et les taux de conversion pour nos partenaires.

Selon le communiqué de presse officiel, cette décision offrira aux utilisateurs finaux SCT “des comptes prêts à l’emploi pour acheter des pièces plus rapidement en permettant des virements de crédit paneuropéens et des fonds disponibles sur des comptes en dix secondes”.

Il est également important de noter que l’objectif de Banxa est d’obtenir plus de 99% des achats de pièces en moins de 20 minutes.

Restez à l’écoute des dernières nouvelles et des données les plus récentes sur l’innovation dans le secteur de la cryptographie.