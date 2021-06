Banyoles et Santfeliuenc font match nul 1-1 et les points se partagent

in

13/06/2021 à 22:02 CEST

le Banyoles et le Santfeliuenc terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division par un nul 1-1 ce dimanche dans le Nou municipal. le Banyoles voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le A rejoint Esportiva Valls par un score de 2-0. Du côté des visiteurs, le Santfeliuenc perdu par un résultat de 0-3 lors du match précédent contre le CF Peralada. Avec ce résultat, l’équipe de Bano est cinquième après la fin du match, tandis que le Santfeliuenc est sixième.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat 0-0.

En seconde période est venu le but de l’équipe de Sanfeliuense, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de David toro à la 79e minute. Banyoles à travers un peu de Dembo Batchilly dans la foulée, en 89, clôturant ainsi la confrontation avec un résultat final de 1-1.

L’entraîneur Sanfeliuense a donné l’entrée à David toro, Joyeux, oranger, Vidal Oui Guillé remplacement Adrien toro, Daniel Pena, Joan Rubio, Garcia Oui cru, tandis que de la part du Banyoles il a été remplacé Châtain, Fabrégas, Dembo Batchilly Oui Gispert pour Sergi, Chambre, Congost Oui Güell.

En ce moment, le Banyoles il reste 33 points et le Santfeliuenc avec 31 points.

Fiche techniqueBanyoles :Martí, Quimo, Ignasi Gómez, Sala (Fábregas, min.65), Sergi (Moreno, min.58), Pimentel, Bargalló, Monchi, Guell (Gispert, min.80), Congost (Dembo Batchilly, min.80) et Ivan TorreblancaSantfeliuenc :Bath, Durán, Garcia (Vidal, min.89), Kevin, Romo (Guille, min.89), Adrián Toro (David Toro, min.63), Valero, Mario, Sani, Daniel Peña (Alegre, min.82) et Joan Rubio (Naranjo, min.82)Stade:Nou municipalButs:David Toro (0-1, min. 79) et Dembo Batchilly (1-1, min. 89)