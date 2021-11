C’est le jour de la décision sur Marié au premier regard, et Bao et Johnny ne sont toujours pas sur la même longueur d’onde à propos de leur mariage. Dans un aperçu exclusif de PopCulture.com de l’épisode de mercredi de la série Lifetime, les deux s’assoient avec les experts pour prendre conscience de leur relation alors que Bao admet qu’elle a l’impression d’être « perdue [her] voix » dans son mariage.

Interrogée sur leur plus grand défi depuis son mariage, Bao répond qu’elle a du mal à « savoir comment communiquer efficacement » et à « comprendre ce qui ne va pas dans nos désaccords ». Johnny répond qu’il a appris « à ne pas courir » et à rester stable pendant les moments difficiles, mais Bao n’est pas d’accord.

« J’ai l’impression à bien des égards que vous avez fui le mariage », dit-elle à son mari, se souvenant aux experts lorsque Johnny lui a dit qu’il se serait retiré de leur relation la première semaine s’il n’y avait pas eu s’inscrire au MAFS. « Cela m’a dérangé parce que j’ai l’impression d’être un peu silencieux », poursuit-elle. « Je ne dis pas ce que je pense. D’une manière étrange, j’ai l’impression qu’il y a eu des moments dans mon mariage où j’ai l’impression d’avoir perdu ma voix et ce n’est tout simplement pas à qui je m’identifie. »

Bao a l’impression qu’elle n’est pas en mesure de parler pendant les disputes les plus « animées » avec Johnny en raison de la peur que les choses deviennent « plus bruyantes et plus en colère », mais Johnny ne voit pas comment elle tire cela de leurs désaccords. « Je suis vraiment désolé que vous ayez senti que vous ne pouviez pas parler », répond-il, ajoutant que de son point de vue, leurs arguments ne se sont pas intensifiés à cause de son ton niveau. « Je ne te crie jamais dessus », dit-il. « La plupart de nos conversations, j’écoute la plupart du temps tout ce que vous voulez dire. »

Bao dit à Johnny qu’ils ont « des souvenirs différents » de leurs arguments, mais Johnny pense que c’est Bao qui est « immédiatement déterminé » sur une personne qui a raison qui amène les choses à un autre niveau. « Je peux seulement dire, ‘Ouais, c’était mon mauvais’, tellement [to] où je ne veux pas être marié à quelqu’un où je dois toujours dire: ‘C’est de ma faute. C’est toujours moi », avoue-t-il. « Je peux, mais je veux dire, je ne veux pas. » Marié à la première vue (produit par Kinetic Content) est diffusé le mercredi à 20 h HE sur Lifetime.