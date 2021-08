Baptême de Lilibet: Comment Harry et Meghan “ne répéteront pas les erreurs qu’ils ont commises avec Archie” | Royale | Nouvelles

in

Le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 40 ans, ont accueilli leur deuxième enfant Lilibet Diana à la parole en juin. Un commentateur royal a mis en doute les spéculations selon lesquelles elle serait baptisée au Royaume-Uni et a affirmé que la cérémonie se tiendrait en Californie afin d’éviter le reproche que les Sussex ont subi après le baptême de leur premier enfant Archie Harrison Mountbatten-Windsor en juillet 2019.

Lorsque le fils d’Harry et Meghan, Archie, est né, ils étaient tous deux encore des membres seniors du cabinet et s’attendaient à ce qu’ils s’en tiennent aux traditions royales.

Cependant, le couple a déclenché une réaction lorsqu’ils ont décidé de célébrer le baptême de leur fils Archie derrière les portes et de refuser tout accès public à l’événement.

Cette décision contrastait fortement avec la façon dont le prince William, 39 ans, et Kate, duchesse de Cambridge, 39 ans, avaient baptisé tous leurs enfants, permettant aux fans royaux de faire la queue pour se rendre à la chapelle et avoir un aperçu des bébés avant la cérémonie. .

Non seulement Archie a été baptisé dans l’une des chapelles privées du château de Windsor, mais Harry et Meghan ont également refusé de révéler l’identité de ses parrains et marraines à l’époque.

Il a ajouté: “Les Sussex ont insisté sur le fait qu’ils avaient l’intention de faire les choses à leur manière et cela s’est avéré.”

La décision de leurs parents protecteurs de ne pas publier de photo de leur fille montre qu’ils agissent selon leurs propres conditions, a ajouté M. Fitzwilliams.

Elle est susceptible d’être baptisée aux États-Unis malgré les rumeurs selon lesquelles la cérémonie pourrait avoir lieu à Windsor, a fait valoir l’expert.

Il a ajouté: “Il doit être probable qu’elle sera baptisée en Californie bien qu’il y ait eu des rumeurs d’un possible baptême à Windsor.”

M. Fitzwilliams a déclaré: “Il semble certain que son baptême se fera dans l’État d’origine de Meghan et avec le secret mais sans la controverse qui a entouré le baptême d’Archie.”

La reine n’a pas encore rencontré sa nouvelle arrière-petite-fille Lili et on ne sait pas quand elle le pourrait.

M. Fitzwilliams a ajouté: “Nous n’avons aucune idée du moment où la reine et d’autres membres de la famille royale rencontreront Lili ou quand Harry et Meghan se rendront ensuite au Royaume-Uni.”

L’année prochaine, c’est le jubilé de platine de la reine et Meghan et Harry auraient été invités au Royaume-Uni pour participer aux célébrations – reste à voir s’ils y assisteront ou non.