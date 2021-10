Baptême de Lilibet Diana: la porte reste ouverte pour que Meghan et Harry organisent un service au Royaume-Uni | Royale | Nouvelles

Le rédacteur en chef royal Russell Myers était sceptique face aux informations selon lesquelles le prince Harry et Meghan ne baptiseraient pas Lilibet au Royaume-Uni après que leur porte-parole a révélé que des plans étaient toujours en cours, entre autres facteurs. M. Myers a déclaré au podcast Pod Save the Queen qu’il pensait que les Sussex visitant le Royaume-Uni pourraient leur offrir une excellente occasion de rencontrer la famille royale à Noël ou à Thanksgiving, car Lilibet est encore relativement jeune. Le journaliste a estimé que les explications données par les Sussex étaient « laineuses » et a déclaré que le baptême d’Archie et que la reine était à la tête de l’Église d’Angleterre étaient une raison suffisante pour penser qu’ils pouvaient toujours visiter le Royaume-Uni.

S’exprimant sur le podcast Pod Save the Queen, on a demandé à M. Myers s’il avait des mises à jour sur les plans de baptême de Lilibet.

Il a déclaré à l’émission: « Il a été rapporté un peu catégoriquement qu’ils n’allaient pas baptiser Lilibet au Royaume-Uni.

« Et depuis, on a nié avec véhémence qu’il n’y avait pas de décision catégorique à ce sujet.

« Je veux dire que tout semble un peu flou, pour être honnête, je veux dire le sont-ils ou non? »

M. Myers, rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a ensuite déclaré que Lilibet n’avait que quelques mois et que de nombreux enfants étaient baptisés jusqu’à l’âge d’un an.

Il a fait valoir qu’il y avait encore beaucoup de temps pour que Lilibet soit baptisé et que si l’événement avait lieu au Royaume-Uni, cela donnerait aux Sussex une excuse pour rester pour Noël ou tout autre événement.

M. Myers a déclaré : « Qui sait quand ils feront leur prochain voyage ici ? Sera-ce le baptême? Sera-ce pour Noël ?

« Je ne pense pas que ce sera cette année. Encore une fois, tout pouvait arriver.

« Le mot de leur peuple est qu’ils n’ont pas décidé [on the christening plans].

Je ne sais pas si je prends nécessairement cela pour argent comptant.

« Je pense qu’ils vont probablement laisser tomber une annonce selon laquelle c’est déjà arrivé et ce sera tout ce que vous en saurez. »

Les baptêmes royaux ont tendance à être une opportunité pour les fans royaux d’avoir un aperçu rapide d’un nouveau bébé royal et sont souvent de grands événements.

Cependant, le prince Harry a délibérément choisi une occasion plus privée pour son fils Archie avec seulement un nombre limité de personnes présentes sans médias publics et limités.

Des photos ont également été publiées avec l’approbation du prince Harry, un changement radical par rapport aux baptêmes du prince William et de Kate.

Pour les enfants de Cambridge, leurs baptêmes étaient une affaire plus importante avec le public invité à y assister et de nombreuses photos publiées de l’événement.