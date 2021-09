Baptême de Lilibet Diana: le prince William a mis le pied à terre et a «rejeté la demande de cérémonie au Royaume-Uni» | Royale | Nouvelles

in

Lilibet Diana, la plus jeune enfant du prince Harry et de Meghan Markle, n’a pas encore fait ses débuts sur le sol britannique après sa naissance à Santa Barbara, en Californie, en juin. En l’absence de photo de l’enfant disponible publiquement, les spéculations sur ce que le duc et la duchesse de Sussex prévoient pour son baptême vont bon train. Le correspondant royal de NBC, Neil Sean, a affirmé qu’il était peu probable que Lilibet Diana passe sa journée à la chapelle St George de Windsor en raison de l’intervention présumée d’un membre de la famille royale.

M. Sean a déclaré: “L’un des plus gros problèmes que Meghan a vraiment rencontrés plus tard est qu’elle voulait que sa fille, Lilibet Diana, soit baptisée à l’endroit où elle s’est mariée aux côtés de son mari, le prince Harry. Et puis le baptême de son premier-né, Archie .

“Mais cela s’est arrêté brutalement. Harry et Meghan étaient tous deux très désireux de faire ce retour et de s’assurer que le baptême ait lieu, en particulier devant Sa Majesté la reine.

“Certaines personnes peuvent dire qu’elles ne font que capitaliser sur leur lien royal et pourquoi pas ? C’est ainsi qu’elles gagnent de l’argent maintenant.

“Mais pour aller de l’avant, il y avait une personne qui a essentiellement décidé qu’il n’y avait pas d’appétit pour cela et la personne qui, jusqu’à présent, n’est apparemment pas disposée à embrasser et à se réconcilier avec son jeune frère.”

JUST IN: Meghan Markle pourrait signaler le désir d’un mouvement politique lors d’une visite à New York

Il a en outre affirmé: “Selon une très bonne source, le prince William est celui qui a essentiellement dit” non, nous ne pensons pas que cela va fonctionner “, ce n’était pas une bonne idée.”

Le palais de Kensington a refusé de commenter.

La relation du prince William avec son frère cadet, le prince Harry, a été tendue ces dernières années, et les frères n’ont pas passé beaucoup de temps ensemble depuis que le duc de Sussex a démissionné de son rôle royal en mars 2020.

Le couple a été brièvement réuni deux fois cette année, d’abord aux funérailles du prince Philip en avril, où ils ont été vus échanger quelques mots grâce à l’intervention de Kate, la duchesse de Cambridge, puis à nouveau en juillet lors du dévoilement d’une statue commémorant leur défunte mère. , Princesse Diana.

Au cours de l’été, un ami de la princesse de Galles a affirmé que les frères avaient lentement redémarré les communications via Zoom.

LIRE LA SUITE: QUATRE fois le titre royal de la reine a changé au cours de sa vie

“Ce qu’ils font, c’est tout simplement offrir autant de paix, de tranquillité et de calme que possible.”

Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur décision de prendre du recul par rapport au travail royal actif en mars 2020 et ont confirmé la décision de se retirer indéfiniment après un procès d’un an.

Le couple s’est rapidement installé au Canada après une pause de six semaines de ses fonctions royales à l’automne 2019, qu’ils ont dit qu’ils utiliseraient pour passer du temps avec leur fils Archie Harrison, alors âgé de six mois.

Le duc et la duchesse de Sussex ont ensuite déménagé en Californie avant que les voyages internationaux ne soient interrompus en raison de la pandémie de coronavirus.

Ni Meghan Markle ni son fils ne sont retournés au Royaume-Uni depuis, et Lilibet Diana n’a pas encore été présentée aux membres de la famille royale en personne.