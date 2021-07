Baptême de Lilibet Diana: Meghan Markle prête pour une réunion royale «maladroite» | Royale | Nouvelles

Lilibet Diana pourrait suivre les traces de son frère aîné Archie Harrison et être baptisée dans la chapelle St George à Windsor, ont suggéré des initiés royaux. Le benjamin de Meghan Markle et du prince Harry est né en Californie et son baptême offrirait à la famille royale l’occasion de rencontrer son plus jeune membre. Mais la duchesse de Sussex a été prévenue qu’elle ferait face à un comité d’accueil inconfortable en raison des affirmations qu’elle a faites lors de son entretien avec Oprah Winfrey plus tôt cette année.

Le rédacteur en chef royal du Mirror, Russell Myers, a déclaré à Today: “Ce sera définitivement gênant.

“Meghan n’est pas la saveur du mois avec la famille. Certes, la famille a toujours dit qu’ils seraient des membres très appréciés de la famille.

“Cependant, nous parlons toujours des retombées de l’interview d’Oprah Winfrey, d’une nomination aux Emmy ou pas aux Emmy.

“Les tensions sont toujours très, très élevées au sein de la famille, en effet.”

JUST IN : « Traîner avec les riches de LA ! » Harry et Meghan vivent un style de vie «baller», selon une source

M. Myers a également suggéré que les spéculations sur Meghan et le prince Harry cherchant à donner à Lilibet Diana un baptême royal ont montré une tentative du couple de maintenir leur lien royal.

Le duc et la duchesse de Sussex ont eu des contacts en personne limités avec la famille royale au cours de la dernière année alors que le couple a déménagé en Californie peu de temps avant le verrouillage mondial en mars 2020.

Meghan Markle et le prince Harry avaient annoncé peu de temps avant leur déménagement leur intention de se retirer pour un essai d’un an afin de s’établir financièrement – ​​avec des arrangements plus permanents convenus en 2021 après avoir confirmé qu’ils ne reprendraient pas leur statut royal de travail.

L’expert royal a ajouté: “En regardant les détails, il semble qu’ils souhaitent une certaine continuité pour leur vie de famille.

LIRE LA SUITE: ” Fatigue du Wessex ” Le prince Charles tire un ” coup de semonce ” sur Edward au milieu de la querelle pour le titre Duke

S’adressant à Express.co.uk, Mme Koenig a déclaré: “Il faudra beaucoup plus qu’un baptême pour apporter la guérison à tout le monde.

“[It will take] Faire confiance (des deux côtés) et parler des problèmes, s’asseoir et parler ensemble plutôt que de faire couler le goutte-à-goutte (des deux côtés) à la presse.

“Cela dit, je pense qu’il y aurait beaucoup de bonne volonté en venant en Angleterre pour un baptême, avec Lilibet portant la robe de baptême, avec la famille immédiate (la reine, Charles, Camilla, les Cambridges présents) et la sortie d’un photo de groupe.

“Mais une photo de famille ne peut pas effacer la douleur et la douleur des deux côtés, mais ce qui vient après cette photo, du temps ensemble, s’asseoir et parler.”

Lilibet Diana est née le 4 juin à Santa Barbara. Elle est la plus jeune arrière-petite-fille de la reine et la deuxième petite-fille du prince Charles après la princesse Charlott.