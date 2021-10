Baptême de Lilibet Diana: selon un expert, il est peu probable que des membres de la famille royale s’envolent pour les États-Unis pour le baptême | Royale | Nouvelles

Les baptêmes royaux sont de grands événements traditionnellement organisés dans des chapelles historiques de Buckingham Palace ou de Windsor. Lorsque le frère de Lilibet, Archie, a été baptisé, il s’agissait d’une cérémonie intime en 2019 avec seulement environ 25 invités au château de Windsor le 6 juillet.

Cependant, des rapports ont révélé qu’il était possible que les membres de la famille royale n’assistent pas au baptême de Lilibet s’il a lieu aux États-Unis.

Ces rapports interviennent après qu’un initié du palais a révélé au Telegraph qu’un baptême au Royaume-Uni « n’a pas lieu ».

Ils ont dit : « Il n’y aura pas de baptême au Royaume-Uni. Cela ne se produit pas.

Si tel est le cas, le bébé de quatre mois sera le premier à briser la tradition parmi les petits-enfants et arrière-petits-enfants de la reine de se faire baptiser dans l’église d’Angleterre.

« Harry a vu une si longue tradition de baptêmes royaux et il n’y a rien de plus beau qu’un baptême royal et la belle longue robe Honiton », a-t-elle déclaré au Sun.

« L’arrière-grand-mère de Harry est le gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre – et Meghan a été intronisée dans l’Église d’Angleterre.

« S’ils le voulaient, Harry et Meghan pourraient l’avoir en privé dans la chapelle du château de Windsor.

«La reine ne va pas dire non, elle ne pourra peut-être pas être là elle-même, mais elle ne va pas dire qu’ils ne peuvent pas l’avoir là-bas.

« La seule raison [it wouldn’t be held in the UK] ce serait si Meghan ne voulait pas venir ici avec le bébé.

« Ce serait la seule raison à laquelle je pourrais penser. »