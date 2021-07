Baptême de Lilibet : Harry et Meghan devraient-ils baptiser leur fille au château de Windsor ? | Royale | Nouvelles

in

La spéculation monte quant à savoir si Harry et Meghan suivront la tradition et baptiseront Lilibet au château de Windsor le 4 août. Le Daily Mail a rapporté que lors de sa visite pour dévoiler la statue commémorative de la princesse Diana début juillet, le prince Harry a apparemment clairement indiqué qu’il et la duchesse de Sussex avait l’intention de baptiser Lilibet à Windsor en présence de la reine.

Mais depuis le baptême d’Archie à l’été 2019, de nombreuses controverses ont secoué la maison royale.

Les spéculations vont bon train sur la question de savoir si le duc et la duchesse de Sussex seront accueillis par leurs proches britanniques à la suite de leurs interviews révélatrices et de la série documentaire de Harry où il a semblé critiquer son éducation.

Pensez-vous qu’il soit sage pour Harry et Meghan de baptiser leur fille à Windsor en présence de la famille royale ? Ou est-ce que trop de drames se sont produits pour passer en tant que famille heureuse ? Votez dans notre sondage et dites-nous plus sur votre opinion dans la section commentaires.

Voici une chronologie de la relation de Harry et Meghan avec la royauté jusqu’à présent:

À la fin de 2019, le couple a pris un congé et a passé du temps au Canada avant d’annoncer la nouvelle explosive selon laquelle ils avaient l’intention de se retirer de leurs postes de direction en janvier 2020.

À l’époque, Meghan et Harry ont indiqué leur désir de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord.

Le duc et la duchesse ont déclaré qu’ils pensaient que déménager à l’étranger était dans l’intérêt de leur famille après avoir été fustigés par les médias britanniques et ne pas avoir reçu de soutien émotionnel de la part du cabinet.

Leur décision a divisé la nation car de nombreux Britanniques ont compris leur désir de trouver un mode de vie indépendant, tandis que d’autres ont estimé qu’ils avaient trahi la reine.

La reine elle-même a fait une déclaration sincère à ce sujet : “Aujourd’hui, ma famille a eu des discussions très constructives sur l’avenir de mon petit-fils et de sa famille.

“Ma famille et moi soutenons entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille.

“Bien que nous aurions préféré qu’ils restent des membres actifs à temps plein de la famille royale, nous respectons et comprenons leur souhait de vivre une vie plus indépendante en famille tout en restant un élément précieux de ma famille.”

Le couple a déménagé en Californie et en juillet 2020 a acheté un immense manoir dans le hotspot des célébrités de Montecito, Santa Barbara, juste au nord de Los Angeles.

Depuis lors, le couple a créé sa propre société de production de divertissement, effectué d’innombrables œuvres caritatives, exposé des secrets royaux et des expériences de racisme dans des interviews explosives et annoncé des contrats avec Netflix, Spotify et Penguin Random House.

Le prochain à l’horizon est les mémoires du prince Harry qui, selon Penguin Random House, raconteront “le compte rendu définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l’ont aidé à le façonner”.

Les royalistes craignent que le livre critique la maison royale et ébranle la stabilité de son existence même.

Beaucoup ont accusé le couple de faire tout son possible pour parvenir à la destruction de la monarchie, bien que le couple ait maintes fois félicité la reine et le travail de la famille royale tout au long des hauts et des bas de la dernière décennie.