Baptême de Lilibet: les Royals n’ont «aucun appétit» pour l’organiser pour Meghan et Harry | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, ont accueilli leur première fille le 4 juin et lui ont donné le nom de la reine et de la princesse Diana. Le duc et la duchesse de Sussex ont depuis été invités à retourner au Royaume-Uni pour baptiser Lilibet Diana au Royaume-Uni et construire des ponts avec la famille royale. L’expert royal Richard Eden a expliqué qu’un baptême royal avait lieu dans les trois mois et a suggéré qu’il y avait peut-être eu un « refoulement de la famille royale ».

S’adressant à Palace Confidentials sur Mail +, M. Eden a déclaré: « Comprenons à quel point c’est important. Les membres de la famille royale n’ont toujours pas rencontré le bébé Lilibet.

« Normalement, vous auriez un baptême pour un membre de la famille royale, il aurait toujours lieu dans trois mois, mais cela ne s’est pas encore produit.

« Rappelez-vous qu’Harry a apparemment clairement indiqué qu’il voulait avoir un baptême royal.

« Cela vous fait penser qu’il y a eu des reculs à ce sujet et que la famille royale n’a pas eu envie d’organiser un baptême ici. »

Cela vient du fait que la commentatrice royale Molly Mulshine a souligné que Lilibet ne peut pas porter la robe de baptême royale si elle revient.

S’exprimant sur le podcast Royally Us de Us Weekly, le commentateur royal Garibaldi a déclaré: « Je ne pense pas que Meghan va vraiment s’y rendre de si tôt.

« Je pense qu’ils vont garder tout assez privé.

« Qui sait, ils ont peut-être même fait le baptême parce que nous n’avons vu aucune photo ou Meghan du tout. »

« Je ne pense pas que Lilibet va rentrer dans la robe de cérémonie de baptême au moment où tout cela se terminera. »

Alors que l’historienne royale Marlene Koenig a déclaré qu’il serait « surprenant » si les Sussex revenaient baptiser Lili, ce qui signifie qu’elle ne porterait pas la robe de baptême royale que son frère Archie Harrison portait.

S’adressant à Express.co.uk, Mme Koenig a déclaré: « Je serai très, très surprise si le bébé est baptisé et s’il vient au Royaume-Uni.

« Je ne pense certainement pas que la robe de baptême sera envoyée en Californie.

« Pas comme une insulte mais juste parce que c’est cher et même pour l’envoyer par courrier express ou via l’ambassade britannique, vous rencontrez toujours des problèmes. »