Baptême du feu : comment survivre aux six premiers mois en tant que nouveau PDG de la technologie

Par un hasard, Marc Huffman a assumé son premier rôle de PDG au milieu d’une pandémie. Bien que sa carrière à ce jour lui ait appris l’importance de se préparer à toute éventualité, ce scénario particulier était « inimaginable ».

Six mois après le début de son nouveau rôle au sein de la société de logiciels de comptabilité Blackline, Huffman nous a dit qu’il était satisfait de la façon dont l’entreprise a résisté à la crise jusqu’à présent, mais qu’il est maintenant impatient de surmonter la pandémie et d’aider à rétablir la croissance de l’entreprise.

À certains égards, la crise a donné à Huffman une table rase sur laquelle travailler ; la période de turbulence, aussi destructrice qu’elle ait été pour de nombreuses entreprises, a agi comme une réinitialisation de l’ensemble de l’économie et a créé une plate-forme sur laquelle s’appuyer.

Sa principale préoccupation dans les mois à venir sera de positionner Blackline pour surfer sur la vague alors que les entreprises commencent à rallumer leurs moteurs.

“Avec le déploiement des vaccins, le niveau de confiance au sein de l’organisation et parmi les clients est à la hausse”, a déclaré Huffman à TechRadar Pro.

«Ayant participé à la mise en place de la stratégie en cas de pandémie et à la communication du plan aux employés [before becoming CEO], j’ai maintenant la chance de pouvoir nous aider à entrer dans une nouvelle ère.

Nécessité, mère de l’invention

Dans l’industrie de la technologie, il est courant que les gens brillent de mille feux mais brièvement avant de passer à de nouveaux pâturages, mais la carrière de Huffman brosse un tableau différent.

Il est entré pour la première fois dans l’espace en 1996, occupant un poste de vente chez le géant du logiciel Oracle, où il a passé les sept années suivantes. Après cela, il a exercé son métier pendant une décennie et demie chez Netsuite, un autre titan informatique d’entreprise, pour finalement gravir les échelons jusqu’au poste de président des ventes. La seule autre entreprise à figurer dans le CV de Huffman est Blackline.

La longue durée de ses mandats chez Oracle et Netsuite, dit-il, est en partie due à sa personnalité, qui l’oblige à se concentrer sur quelques éléments à la fois afin de résister à la tentation de la « prochaine idée folle qui pourrait me conduire égaré”.

Séparément, cependant, Huffman a également essayé de rester dans une entreprise lorsque la période de lune de miel est terminée – et surtout en cas de catastrophe.

« S’enfuir lorsqu’un travail devient difficile me semble contre-intuitif », nous a-t-il dit. « Une grande partie de ce que j’ai appris et tant d’opportunités qui se sont présentées à moi sont arrivées de l’autre côté des moments difficiles. »

Dans l’un de ces cas, Huffman s’est retrouvé à diriger une équipe de deux cents personnes chez Oracle, dans le cadre d’une mission qui l’a amené à déménager temporairement en Ontario, au Canada. Déjà, il était confronté à une quantité inhabituelle de responsabilités à un jeune âge, mais le 11 septembre est arrivé.

Diriger les gens à travers les troubles sociétaux et économiques qui ont suivi, dit-il, a été une «expérience unique», notamment parce qu’il s’est retrouvé en dehors de son pays d’origine à un moment où il était attaqué.

Bureaux d’Oracle en Californie (Crédit image : Shutterstock / Photographie divers)

Plus tard, en 2007, Huffman était chez Netsuite lorsque la société est devenue publique juste avant le krach financier mondial. En tant que responsable des ventes pour l’Amérique du Nord, Huffman a dû équilibrer le besoin (maintenant urgent) d’obtenir des résultats avec le besoin de gérer les gens pendant une période désespérée et profondément décourageante.

« C’était vraiment difficile d’essayer de développer une entreprise et d’amener les gens à se concentrer sur le travail à accomplir : vendre des logiciels ERP aux entreprises de taille moyenne », a-t-il déclaré. « C’était un grand défi lorsque les gens étaient préoccupés par l’existence même de l’entreprise. »

Dans les coulisses, la conversation entre les dirigeants portait sur les chances de survie de l’entreprise aux retombées, mais devant les employés, il fallait faire preuve de courage.

Dans le contexte de ces événements marquants, qui ont tous deux eu des conséquences de grande envergure pour la société ainsi que pour les entreprises, il semble approprié que Huffman assume le rôle de PDG de Blackline au milieu d’une pandémie.

Huffman résiste à l’idée que tous les PDG sont taillés dans le même tissu, partageant un type de personnalité et un ensemble d’attributs communs ; il existe de nombreuses approches différentes du travail, dit-il. Mais il concède que tous les PDG ont besoin d’une qualité en particulier : une peau épaisse.

De grosses chaussures à remplir

Bien que Blackline ait célébré son 20e anniversaire plus tôt cette année, Huffman n’est que le deuxième PDG de l’entreprise. Le premier était sa fondatrice, Therese Tucker.

Inévitablement, succéder en tant que PDG à quelqu’un qui a occupé ce poste pendant des décennies allait poser des défis, notamment parce que Tucker occupe toujours un poste actif au sein du conseil d’administration.

Cependant, Huffman insiste sur le fait qu’on lui a donné suffisamment d’espace pour poursuivre ses propres objectifs et stratégies ; Tucker ne regarde pas par-dessus son épaule, ne respire pas dans son cou ou n’effectue aucun autre acte métaphorique qui pourrait être attribué à un microgestionnaire.

Il reste nécessaire d’imprimer sa propre marque sur le poste, mais Huffman suggère également qu’il n’y a pas de précipitation majeure.

“La plus grande dynamique à laquelle je fais attention lorsque je conduis un changement est le temps”, a-t-il déclaré. « C’est un peu comme un navire qui tourne ; vous pouvez essayer de tourner très agressivement ou vous pouvez faire un long virage en arc. La différence, c’est le temps qu’il faudra pour tourner, mais aussi la quantité de débordement sur les côtés.

« Dans notre cas, nous avons un riche héritage hérité de personnes qui travaillent dans l’entreprise depuis longtemps. Je ne voulais pas faire de changement agressif, de sorte que ces personnes n’aient pas l’impression de faire partie de la même organisation.

Bien que Huffman ne l’ait pas dit spécifiquement, sa relation avec Tucker semble avoir une saveur de mentor-mentoré. Le duo se réunit toujours toutes les deux semaines pour discuter des problèmes en cours, de la stratégie et de la division du travail, et Thérèse, bien que désormais largement axée sur le produit, agit en tant que conseillère de confiance.

Interrogé sur les préparatifs qu’il a faits avant d’assumer le rôle de PDG, Huffman a décrit le processus comme un processus d’osmose plutôt qu’un cours accéléré. Il a appris en observant les coulisses pendant un certain nombre d’années ; après tout, « il n’y a pas d’école pour les PDG », nous a-t-il rappelé.

Rendre la comptabilité sexy

Comme de nombreuses entreprises prospères, Blackline est fondée sur un problème qui était autrefois impossible à résoudre : la justification (ou le rapprochement) d’un compte de bilan.

Bref, un client de la startup de Tucker de l’époque (qui avait à l’époque un tout autre objectif) se plaignait de son incapacité à vérifier les chiffres de son bilan en recoupant avec les différents enregistrements d’entrées et de sorties.

Avec un chapeau objectif, même Huffman pourrait convenir qu’il existe des entreprises fondées sur des problèmes plus sexy que cela, mais l’ampleur des opportunités pour une entreprise qui pourrait trouver une solution viable était énorme.

« Il y a une énorme quantité de travail manuel en comptabilité, en particulier les processus impliqués dans la clôture des livres d’une institution qui fournit des états financiers vérifiés », a expliqué Huffman.

« Nous nous considérons comme une entreprise qui modernise les processus comptables manuels qui ne sont plus durables. »

(Crédit image : Shutterstock / beautifulday12)

Dans sa forme moderne, Blackline opère dans trois domaines – l’automatisation de la clôture financière, l’automatisation des comptes clients et la gouvernance inter-entreprises – et dessert certaines des plus grandes multinationales du monde. En effet, plus l’entreprise est grande, plus la complexité comptable est grande et plus le besoin d’une plateforme pour lui donner du sens est pressant.

La ligne commune entre les entreprises dans l’espace d’automatisation est que la réduction de la quantité de travail manuel libérera les employés pour qu’ils apportent de la valeur de différentes manières, bien que le message soit rarement plus spécifique que cela.

Pressé de savoir à quoi ressemble ce concept spécifiquement dans un contexte comptable, Huffman a suggéré qu’il existe une plus grande marge de créativité en comptabilité que la plupart des gens ne le pensent.

« En automatisant une tâche, vous libérez essentiellement du temps et de la capacité », a-t-il expliqué. « Les directeurs financiers et les contrôleurs financiers essaient toujours de se diriger vers des initiatives stratégiques, mais manquent toujours des ressources nécessaires. »

« Nous aidons les gens à prendre tout le travail manuel qui est fait maintes et maintes fois, à l’automatiser à l’aide de règles et à libérer ces personnes en tant que capacité excédentaire afin qu’elles puissent faire le travail précieux que les contrôleurs veulent vraiment faire. »

Les détails de ce «travail précieux» varient au cas par cas, explique Huffman; tantôt il s’agit d’améliorer l’efficacité opérationnelle, tantôt de minimiser le risque de graves déficiences comptables ou d’amendes liées à des manquements à la conformité.

Avec de plus en plus d’entreprises qui découvrent maintenant les mérites de l’automatisation, c’est le travail de Huffman de s’assurer que Blackline est prêt à capitaliser.

Un œil sur l’avenir

Jusqu’à présent, Huffman a agi exclusivement en tant que PDG de la pandémie. Alors que les effets de la crise se répercuteront encore pendant un certain temps, il devra bientôt compter avec un ensemble différent d’attentes de la part du conseil d’administration et des actionnaires de l’entreprise.

Lorsqu’on lui a demandé comment il faisait face à ces pressions, Huffman a ri et a fait tourner sa webcam pour faire face à un bar bien achalandé dans le coin de la pièce. Un verre ou deux à part, il dit qu’il s’agit vraiment de se concentrer sur les prochaines étapes immédiates pour l’entreprise.

Au cours des prochains mois, Huffman affirme que son objectif principal est de continuer à augmenter la plate-forme technologique de l’entreprise et d’identifier les domaines de l’entreprise qui pourraient bénéficier d’une injection de liquidités. Heureusement pour lui, Blackline a récemment levé 1 milliard de dollars supplémentaires, il a donc de quoi jouer avec.

« En regardant vers l’avenir, je regarde nos opérations aujourd’hui et je me demande où elles doivent être dans les 24 prochains mois », a-t-il déclaré. « Et aussi demander ce que nous pourrions utiliser notre bilan pour acquérir, pour nous assurer que notre équipe est capable de résoudre avec succès les défis de nos clients : les contrôleurs financiers. »

Selon Huffman, bien que la pandémie ait été « une période effrayante » pour les propriétaires d’entreprise et les dirigeants, c’était aussi « une opportunité de se renforcer ». Surfant sur la vague post-pandémique et le nouvel enthousiasme pour les technologies d’automatisation, Huffman espère transformer Blackline en une entreprise de chiffre d’affaires d’un milliard de dollars, soit presque le triple de sa taille actuelle.