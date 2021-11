Bar », le nouveau tube de TINI et L-Gante

Peu de temps après sa première, le featuring a fait voler en éclats les métriques : plus de 9 millions de vues et tendance n°1 sur YouTube.

C’est le crossover que personne n’a demandé, mais que tout le monde attendait. Sans aucun doute, TINI et L-Ghent sont deux des plus grands représentants de la scène nationale et tout ce qu’ils créent semble n’avoir qu’un destin possible : le succès. En ce sens, les jeunes artistes se sont réunis et ont lancé « Bar », une collaboration qui n’arrête pas de jouer et produit des numéros incroyables.

L’histoire présente une histoire d’amour qui meurt – du moins essaient les protagonistes – dans un bar. Des bouteilles, des amis et une fête luxueuse décorent et contextualisent la rupture qui, comme le reflète la vidéo, propose un dernier chapitre et laisse apparemment une porte ouverte…

La chanson a fait sa première jeudi dernier et, quelques heures plus tard, elle s’est hissée au sommet des tendances YouTube Argentine, position dans laquelle elle est restée depuis lors.

En ce qui concerne les chiffres, ils sont vraiment incroyables. Un peu plus de 9 millions de vues ! sur la plate-forme susmentionnée et deux autres millions sur Spotify, où le lancement fait également fureur.

À ce stade, ce n’est pas un hasard si le duo a cassé les métriques, encore moins que ça sonne partout. C’est que les deux artistes viralisent leurs créations depuis longtemps. TINI, par exemple, ajoute – parmi les chansons qu’il a sorti cette année – environ 500 millions de visites.

Le chiffonnier, pour sa part, n’est pas en reste puisque, seulement avec la Music Session qu’il a produit avec Bizarrap début 2021, il atteint la moitié de ce chiffre. Incroyable!

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=0f3ZHuC-l0c