Barack Obama déchire les législateurs du GOP qui ont refusé de tenir tête à Trump 10z viral

Lorsque Donald Trump a remporté la présidence, Barack Obama l’a chaleureusement accueilli à la Maison Blanche. Le 44e président a donné quelques mots d’encouragement du 45e président et a espéré le meilleur.

[Photo by Drew Angerer/Getty Images]

De toute évidence, la présidence de Trump a été une catastrophe qui s’est terminée par une pandémie mondiale qui a vu 500 000 Américains mourir. Obama a discuté des 4 dernières années avec Anderson Cooper hier soir sur CNN. Surtout, le 44e président a été surpris par le manque de contrôle républicain alors que Trump faisait ce qu’il voulait.

L’animateur a demandé à l’ancien président : « Avez-vous déjà pensé qu’il ferait si noir ? Obama a répondu :

“Je pensais qu’il y avait des garde-fous, institutionnellement, que même après l’élection de Trump, vous auriez le soi-disant établissement républicain qui dirait:” D’accord, vous savez, c’est un problème si la Maison Blanche ne semble préoccupé par l’ingérence russe », ou, « C’est un problème si nous avons un président qui dit que les néo-nazis défilent à Charlottesville, « ‘Il y a des gens bien des deux côtés.’ » C’est un peu hors de propos.

Et la mesure dans laquelle nous n’avons pas vu cet établissement républicain dire : « Attendez, temps mort. Ce n’est pas acceptable. Ce n’est pas ce que nous sommes », mais plutôt être intimidé pour l’accepter, et finalement culminer le 6 janvier où ce qui était à l’origine, « Oh ne vous inquiétez pas, cela ne va nulle part. Nous laissons simplement Trump et d’autres se défouler », et puis soudain, vous avez maintenant une grande partie d’un Congrès élu qui soutient le mensonge selon lequel il y avait des problèmes avec les élections. »