Barack Obama dévoile le «SSPT» de Malia et Sasha des chaperons des services secrets sur des dates | Monde | Nouvelles

Le 44e président a plaisanté sur ses filles, Malia et Sasha, se sentant gêné chaque fois que des agents des services secrets les accompagnaient à des rendez-vous. Il a raconté à James Corden de The Late Late Show comment les jeunes femmes, maintenant âgées respectivement de 22 et 19 ans, “souffrent encore du SSPT” de cette époque.

Il a dit: «Tout d’abord, en tant qu’adolescents, les gars des services secrets les suivaient lorsqu’ils sortaient à des rendez-vous, je pense que cela a probablement mis fin à leur intérêt pour le service public.

“Ils souffrent toujours du SSPT de la part de gars qui parlent dans leurs microphones et lunettes de poignet alors qu’ils essaient d’aller à un concert de musique.

M. Obama a également parlé à M. Corden de l’avenir de ses filles et des chances qu’elles assument une charge de service public.

Il a critiqué «la bêtise et la méchanceté» en tant que fonctionnaire, mais a ajouté qu’il serait «fier» de ses filles si elles choisissaient cette voie.

M. Obama a déclaré: “Vous devez avoir une certaine tolérance pour le non-sens, la sottise et la méchanceté, franchement, pour entrer dans la fonction publique. En tant que père, je veux protéger mes filles de ce genre de choses.”

Il a ajouté: «Je pense qu’ils vont probablement trouver d’autres moyens de servir plutôt que de se présenter eux-mêmes, mais on ne sait jamais.

«S’ils décidaient de le faire, je serais évidemment extrêmement fier d’eux.»

M. Obama a également parlé de ses mémoires révélatrices des huit années qu’il a passées en tant que président des États-Unis.