Barack Obama met en avant des dizaines d’artistes sur la playlist de l’été 2021

L’ancien président Barack Obama a partagé l’édition 2021 de son playlist estivale annuelle. Dans un effort pour mettre en valeur les artistes établis et émergents, il sélectionne chaque année une collection de morceaux qu’il a eus en rotation pour la saison.

“Avec tant de gens qui se réunissent avec leur famille et leurs amis, il y a beaucoup à célébrer cet été”, a écrit Obama sur des médias sociaux. « Voici une liste de lecture de chansons que j’ai écoutées récemment – ​​c’est un mélange d’anciens et de nouveaux, de noms connus et d’artistes émergents, et bien d’autres entre les deux. »

La liste de lecture de 38 pistes comprend des pistes couvrant un certain nombre de genres et de décennies de musique. Les artistes présentés sur la collection 2021 incluent Rihanna (“Desperado” de son album 2016 Anti), Drake et Lil Baby (“Wants and Needs”), Migos (“Straightenin”), Bob Dylan (“I’ll Be Your Baby Tonight “), Smokey Robinson & the Miracles (“Les larmes d’un clown”) et plus encore.

Parmi les morceaux de la liste de lecture d’artistes émergents et émergents figurent « So Hard » du chanteur et compositeur R&B Nezi et « Text You Back » de Brother Sundance et Bryce Vine. Les stars du R&B SZA, Sabrina Claudio, Jazmine Sullivan et Silk Sonic, le projet collaboratif de Bruno Mars et Anderson .Paak, font également une apparition.

Sont également présents Jay-Z, J. Cole, Erykah Badu, Masked Wolf, HER avec Lil Baby et Kékélé.

Les morceaux les plus classiques de la liste de lecture estivale d’Obama comprennent des œuvres des catalogues de George Harrison, Sarah Vaughan, The Rolling Stones, Joni Mitchell, Bob Marley & the Wailers, Stevie Wonder, Miles Davis et Ella Fitzgerald.

Obama avait également partagé une playlist de sa musique préférée en novembre à l’appui de ses derniers mémoires Une terre promise. La collection de 20 titres comprenait des titres de Jay-Z, des Beatles, de U2, d’Eminem, de John Coltrane, de Beyoncé, de Stevie Wonder, de Phillip Phillips, de Gloria Estefan, de Frank Sinatra, d’Aretha Franklin et plus encore.

Écoutez la playlist de l’été 2021 de Barack Obama sur Spotify.