Barack Obama prendra la parole à la COP26 après que Greta Thunberg a déchiré les discussions sur le climat

Les militants espèrent que l’ancien président américain Barack Obama « ravivera » l’énergie lors de la conférence sur le climat COP26 avec son arrivée lundi (Photo: .)

L’ancien président américain Barack Obama devrait arriver lundi à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26, qui, selon les militants, « rallumera » le sommet que Greta Thunberg a qualifié de « festival du greenwash ».

De nombreux autres dirigeants mondiaux ont déjà quitté l’Écosse, y compris le président Joe Biden, dont la performance aux pourparlers sur le climat a échoué, selon certains militants qui se tournent vers Obama pour redynamiser le public.

» Biden et Johnson n’ont guère répandu de charisme autour de Glasgow pendant qu’ils étaient ici « , a déclaré la militante Sarah Clatworthy au Daily Mail.

« Barack apportera un peu de puissance à cette conférence très plate et attirera les jeunes qui regardent le monde entier. Il a le pouvoir d’attraction que les autres n’ont tout simplement pas », a-t-elle déclaré.

Les militants sont ravis de voir l’énergie que Barack Obama apportera aux pourparlers sur le climat lundi (Photo: .)

Maxine Green, qui manifestait également en dehors du sommet, était d’accord avec ce sentiment.

« Barack a un respect incroyable de la part des jeunes. C’est génial qu’il ait accepté de voyager ici », a déclaré Green.

Selon le Daily Mail, Obama a programmé sa visite pour éviter d’entrer en conflit avec Biden et risquer de voler la vedette. Le président en exercice a quitté l’Écosse mardi, après avoir prononcé quelques discours.

La visite d’Obama a été annoncée le jour même où la jeune militante climatique de renommée internationale Greta Thunberg a qualifié l’événement de » COP la plus exclusive de tous les temps « .

La militante adolescente Greta Thunberg a qualifié la conférence d’être davantage un événement de greenwashing que de servir son objectif (Photo: PA)

« Ce n’est plus une conférence sur le climat », a tweeté l’adolescent suédois. « C’est un festival de greenwash Global North. Une célébration de deux semaines des affaires comme d’habitude et blah blah blah.’

Pour ses entretiens, organisés par la Fondation Obama, l’ancien président s’assoira avec un petit groupe de jeunes du monde entier pour discuter de la meilleure façon de lutter contre le changement climatique.

Dans un communiqué publié jeudi en prévision du voyage, Obama s’est dit ravi de voir de jeunes militants s’approprier le mouvement.

« Du point de vue de la Fondation Obama, l’une des choses qui me passionne le plus est de voir les jeunes militants du monde entier qui prennent le relais et pas seulement travaillent dans leur propre pays », a déclaré Obama, « Mais formant maintenant un mouvement collectif à travers les frontières pour dire à la génération plus âgée qui nous a mis dans ce pétrin que nous avons tous l’obligation de nous en sortir.

L’ancien président Barack Obama a apparemment programmé sa visite en Écosse de manière à ne pas entrer en conflit avec la visite du président actuel Joe Biden (Photo: .)

« Si les vieux ne veulent pas le faire, éloignez-vous, car ces jeunes arrivent. Et ils sont prêts à faire en sorte que nous ayons une planète durable et un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants.

