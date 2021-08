Barack Obama prévoit une fête d’anniversaire au milieu des préoccupations liées à la variante Delta .

Le président Barack Obama (à droite) célèbre son 60e anniversaire à Martha’s Vineyard (Photos : Facebook/.)

L’ancien président Barack Obama organise un événement sur invitation uniquement de 700 personnes sur Martha’s Vineyard pour son 60e anniversaire ce week-end. La célébration est prévue malgré les inquiétudes des responsables de la santé concernant la variante en plein essor de Covid-19 Delta.

La fête intervient après qu’une ville voisine du Massachusetts a vu des cas révolutionnaires et de nouvelles directives sur les masques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Cependant, une source a déclaré à Axios que la fête garantira que les invités seront testés.

Obama, dont l’anniversaire est mercredi, organise la fête en plein air dans sa propriété riveraine de 12 millions de dollars et de 30 acres. Il comptera au moins 200 membres du personnel et environ 475 invités.

Les participants attendus incluent Oprah Winfrey, George Clooney et Steven Spielberg, selon The Hill, ainsi que Pearl Jam accompagné d’un coiffeur local.

L’événement aura lieu près de Provincetown, Massachusetts, une ville où le virus a infecté ceux qui ont été vaccinés le week-end du 4 juillet.

Selon World Population Review, près de 3 000 habitants vivent à Provincetown. Le ministère de la Santé et de l’Environnement du comté de Barnstable a signalé vendredi dernier que 934 cas de Covid-19 étaient associés au cluster de Provincetown au 29 juillet. Sur les 934 personnes, 560 des résidents venaient du Massachusetts et 231 vivaient spécifiquement à Provincetown, a rapporté CNN.

Environ 75% des personnes infectées par Covid-19 lors d’événements publics dans le Massachusetts l’ont contracté début juillet et ont été entièrement vaccinées, selon The Hill.

La dernière analyse STAT a révélé que la Louisiane, la Floride, l’Arkansas, le Missouri et le Mississippi sont en tête des États-Unis dans la rapidité avec laquelle les cas s’accélèrent, a rapporté The Hill. L’analyse a également révélé que cette nouvelle vague d’infections au Covid-19 dépasse déjà celles du printemps et de l’été 2020.

Le CDC a mis à jour mardi ses directives pour recommander le port du masque à l’intérieur dans des endroits qui sont des points chauds pour les coronavirus.

Le directeur Francis Collins des National Institutes of Health a déclaré à Jake Tapper sur l’état de l’Union de CNN que les gens devraient faire preuve de « bon sens ».

« Si vous parlez d’une petite fête comme celle que je pourrais avoir chez moi pour six ou huit personnes qui sont toutes complètement vaccinées, je ne pense pas, à ce stade, que nous ayons besoin de mettre des masques pour être côte à côte, ‘, a déclaré Collins.

«Mais s’il y avait 100 personnes, et, bien sûr, comment allez-vous vraiment être sûr du statut vaccinal des gens? Ensuite, la dynamique change un peu. Il y aura besoin de bon sens là-bas.

Il semble que le président Joe Biden n’assiste pas à l’événement, mais un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré à Axios que Biden avait accueilli son ancien vice-président dans le “club des plus de soixante ans”.

En 2011, quand Obama a eu 50 ans, son parti avait des célébrités telles que Jay-Z, Stevie Wonder, Tom Hanks et Chris Rock à la Maison Blanche.

