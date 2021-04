Barack Obama rend un hommage sincère à Philip «gentil et chaleureux»: «Il lui manquera beaucoup» | Royal | Nouvelles

Prince Philip: Nigel Farage se souvient de sa réunion royale

L’ancien président a salué la «bonne humeur sans faille» du prince Philip «gentil et chaleureux» dans une déclaration de 326 mots sur sa page Facebook officielle. M. Obama a expliqué comment, lors de sa visite au Royaume-Uni avec Michelle Obama, «le prince Philip nous a immédiatement mis à l’aise».

Il a commenté: «Aux côtés de la reine ou en traînant les deux pas habituels derrière, le prince Philip a montré au monde ce que signifiait être un mari solidaire pour une femme puissante.

«Pourtant, il a également trouvé un moyen de diriger sans exiger le feu des projecteurs – servir au combat pendant la Seconde Guerre mondiale, commander une frégate dans la Royal Navy et parcourir inlassablement le monde pour défendre l’industrie et l’excellence britanniques.

«Par son exemple extraordinaire, il a prouvé qu’un véritable partenariat a de la place pour l’ambition et l’altruisme – le tout au service de quelque chose de plus grand.

«Alors que le monde pleure sa perte, nous adressons nos vœux les plus chaleureux et nos plus sincères condoléances à la reine, à leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants; et tous ceux qui ont connu et aimé cet homme remarquable.

“Nous adressons nos vœux les plus chaleureux et nos plus sincères condoléances à la reine” (Image: GETTY)

Les Obama avec la reine et le duc lors de leur visite d’État au Royaume-Uni (Image: GETTY)

Le prince, né à Corfou en juin 1921, était l’époux royal le plus ancien de l’histoire britannique.

Il a servi avec distinction dans la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale et a été mentionné dans les dépêches pour sa bravoure pendant la bataille de 1941 du cap Matapan.

Philip a épousé la princesse Elizabeth, la future reine, en 1947, renonçant à ses titres royaux grecs et danois pour le faire.

M. Obama a longuement écrit sur son expérience avec le prince Philip.

“Le prince Philip en particulier était gentil et chaleureux” (Image: GETTY)

Il a déclaré: «Lorsque nous avons rencontré pour la première fois Son Altesse Royale le prince Philip, duc d’Édimbourg, lui et Sa Majesté la reine Elizabeth II étaient déjà sur la scène mondiale depuis plus d’un demi-siècle – accueillant des dirigeants comme Churchill et Kennedy; Mandela et Gorbatchev.

«En tant que deux Américains peu habitués aux palais et à la pompe, nous ne savions pas à quoi nous attendre. Nous n’aurions pas dû nous inquiéter.

«La reine et le prince Philip nous ont immédiatement mis à l’aise avec leur grâce et leur générosité, transformant une cérémonie en quelque chose de beaucoup plus naturel, voire confortable.

«Le prince Philip en particulier était gentil et chaleureux, avec un esprit vif et une bonne humeur sans faille.

Les Obama avec la reine et le duc d’Édimbourg (Image: GETTY)

“C’était notre première introduction à l’homme derrière le titre” (Image: GETTY)

«C’était notre première introduction à l’homme derrière le titre, et dans les années qui ont suivi, notre admiration pour lui n’a fait que grandir. Il nous manquera terriblement.”

M. Obama a été président américain de janvier 2009 à janvier 2017.

En mai 2011, il est arrivé au Royaume-Uni pour une visite d’État au cours de laquelle lui et Michelle ont été accueillis par la reine et le duc d’Édimbourg.

L’ancien président a noté à quel point le monde a radicalement changé au cours des 99 ans de vie du duc.

Il a écrit: «Comme la reine, le prince Philip a vu les guerres mondiales et les crises économiques aller et venir.

«La radio a cédé la place à la télévision et la télévision à Internet.

Hommages floraux au prince Philip (Image: GETTY)

«Et à travers tout cela, il a contribué à fournir un leadership constant et une sagesse de guidage.

«On dit depuis longtemps que les États-Unis et la Grande-Bretagne entretiennent une relation spéciale – une relation qui a été maintenue et renforcée non seulement par les présidents et les premiers ministres, mais par la famille royale qui les a tous survécus.

Depuis 1952, lorsque la reine a accédé au trône, l’Amérique a eu 12 présidents différents.

Le prince Philip a épousé la future reine en 1947 (Image: EXPRESS)

Le règne de la reine a coïncidé avec 12 présidences américaines dont la plus récente, celle de Joe Biden, a commencé plus tôt cette année.

George Bush, président de 2000 à 2008, a également rendu hommage au prince Philip en déclarant: «Il a représenté le Royaume-Uni avec dignité et a apporté une force et un soutien sans bornes au souverain.

“Laura et moi avons la chance d’avoir apprécié le charme et l’esprit de son entreprise, et nous savons à quel point il nous manquera.”